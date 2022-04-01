熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
生活
2022-04-01 11:00:00

盤點7間人氣街坊麵包店 布甸包/燒賣芝士包/舊式麵包/麻糬波波

分享：
美食懶人包｜盤點7間人氣街坊麵包店 布甸包/燒賣芝士包/舊式麵包/麻糬波波

美食懶人包｜盤點7間人氣街坊麵包店 布甸包/燒賣芝士包/舊式麵包/麻糬波波

最近又流行起麵包熱潮，不同麵包店都自創各式各樣的手工麵包，例如布甸包、菠蘿皮麻糬波波等，就連燒賣包都有！以下為大家整理7間人氣十足的街坊麵包店，不妨趁假日跟住地圖覓食！

街坊麵包店｜嘉多娜餅屋—布甸包

前身為「嘉多利餅店」，主打城中大熱的法式布甸包，可說是布甸包的始祖！法式布甸包的外型與蛋撻相近，外層是煙韌的法包，而內餡則以以德國忌廉和丹麥牛奶製成，口感非常滑溜。每次一出爐都大排長龍，最高峰一天可以賣超過400個。最近它們更於油麻地分店推出京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包，將布甸餡換成抹茶流心及麻糬，抹茶控一定不能錯過！

地址：佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

法式布甸包最近大受歡迎。(Instagram : foodie_cy) 位於佐敦的多娜餅屋可說是布甸包的始祖！ 除了原味之外，它們更推出京都抹茶紅豆麻糬口味。

街坊麵包店｜享樂烘焙—Bagel

享樂烘焙亦其中一間人氣麵包店，自製麵包工場，每日新鮮出爐。麵包使用全天然牛油，絕無添加成份，保證可安心食用。店舖主打不同口味的Bagel，包括藍莓芝士、伯爵茶麻糬、手工大甲芋泥等，Bagel非常足料，吸引不少人特地排隊購買。而夏天更有期間限家的冰心麵包，湯種麵包裡加入以法國忌廉及北海道煉奶製成的幼滑忌廉，一掰開充滿著流心內餡，另有抹茶口味可以選擇。

地址：九龍灣常悅道21The Eastmark地下3號舖
新蒲崗大有街3號萬迪廣場地下E
元朗元龍街9號形點I11097號舖

享樂烘焙最出名就是Bagel！(Instagram : ly_bakery) 此外亦有出售伯爵茶味scone。(Instagram : ly_bakery) 夏日限定的冰心麵包。(Instagram : ly_bakery) 一掰開就爆餡，非常吸引！(Instagram : ly_bakery)

街坊麵包店｜桂悅坊—燒賣芝士包

燒賣平時食得多，燒賣包你又聽過未？受到「燒賣關注組」大推的桂悅坊，推出兩款燒賣芝士包，分別是七味魚肉芝士燒賣包和雞肉燒賣芝士包。每個麵包上有放有3粒燒賣，更加入七味粉、馬蘇里拉芝士及千島醬，味道香辣，非常受小朋友歡迎！

地址：荃灣青山公路荃灣段620號麗城花園第二期商場地下6號舖

創意十足的燒賣包！(Instagram : chikin721) 一共有七味魚肉芝士燒賣包和雞肉燒賣芝士包兩款口味。(Instagram : (Instagram : chikin721))

街坊麵包店｜森林麵包—經典舊式麵包/西餅

傳統舊式麵包店買少見少，位於牛頭角的森林麵包，選址前身為老字號「新雄雞麵包店」，售賣多款結合傳統及創新元素的麵包，大家可以在店舖裡找到舊式拿破崙。它們更將傳統西餅「巨大化」，推出黃梅醬蛋糕、芒果黑森林蛋糕、三角朱古力蛋糕等，喜歡吃舊式麵包的你一定不能錯過！

地址：牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖

買少見少的港式拿破崙。(Facebook森林麵包 The Forest Bakery) 更有黃梅醬蛋糕！(Facebook森林麵包 The Forest Bakery) 它們不少都有團購預訂麵包服務。(Facebook森林麵包 The Forest Bakery)

街坊麵包店｜ABC Bakery—英式鬆餅

ABC Bakery由有30多年經驗的前五星級半島酒店餅廚主理，主打酒店下午茶必備的英式鬆餅。牛油味濃郁，口感亦非常綿密，絕對可以媲美酒店級的鬆餅。另外它們亦有推出麻糬卷、牛角包等，同樣值得一試！

地址：元朗安寧路41-45號安定樓地下A號舖
上水上水廣場2206號舖
屯門海皇路23號御海灣地下21號舖
將軍澳重華路8號東港城2259B號舖
將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下18-19號舖

街坊麵包店都可以找到高質英式鬆餅。(Instagram : abcbakeryhk) ABC Bakery由有30多年經驗的前五星級半島酒店餅廚主理。(Instagram : abcbakeryhk) 亦有推出麻糬卷、牛角包等，同樣值得一試！(Instagram : abcbakeryhk)

街坊麵包店｜丹麥餅店—港式漢堡包/魚柳包

歷史悠久的丹麥餅店除了是香港人的集體回憶，更是旅客到港的必食熱點。店舖分成兩邊，一邊賣傳統麵包如腸仔包、菠蘿包、雞尾包等。而另一邊則賣豬扒飽、漢堡包、熱狗等，更有薯條。炸物新鮮即炸，豬扒包及魚柳包都非常足料，另外它們的生炸雞脾亦非常出名，值得一試。

地址：銅鑼灣禮頓道106

港式魚柳包同樣出色。(Instagram : hktablefor2) 它們的生炸雞脾亦非常出名。(Instagram : mikeydotnet) 丹麥餅店必食豬扒包！(Instagram : heyeatsmilo)

街坊麵包店｜庭昌麵包餅店—菠蘿皮麻糬波波

近期重新掀起「麻糬波波」熱潮，除了銅鑼灣的James BonBon之外，西灣河亦有街坊麵包店有售賣菠蘿皮麻糬波波。庭昌麵包餅店與一般港式麵包舖一樣，售賣各種傳統麵包，其中它的菠蘿皮麻糬波波，每日都新鮮出爐。菠蘿皮香脆，麻糬餡亦非常煙韌，$11就有3個，抵食之餘又不用排隊。

地址：西灣河筲箕灣道162號地下

庭昌麵包餅店屬傳統港式麵包店。 菠蘿皮麻糬波波，每日都新鮮出爐。 (Instagram: sansan_123) 麻糬餡非常煙韌，$11就有3個。 (Instagram: Hidden Lady)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受