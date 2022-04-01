盤點7間人氣街坊麵包店 布甸包/燒賣芝士包/舊式麵包/麻糬波波

最近又流行起麵包熱潮，不同麵包店都自創各式各樣的手工麵包，例如布甸包、菠蘿皮麻糬波波等，就連燒賣包都有！以下為大家整理7間人氣十足的街坊麵包店，不妨趁假日跟住地圖覓食！

街坊麵包店｜嘉多娜餅屋—布甸包 前身為「嘉多利餅店」，主打城中大熱的法式布甸包，可說是布甸包的始祖！法式布甸包的外型與蛋撻相近，外層是煙韌的法包，而內餡則以以德國忌廉和丹麥牛奶製成，口感非常滑溜。每次一出爐都大排長龍，最高峰一天可以賣超過400個。最近它們更於油麻地分店推出京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包，將布甸餡換成抹茶流心及麻糬，抹茶控一定不能錯過！ 地址：佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

街坊麵包店｜享樂烘焙— Bagel 享樂烘焙亦其中一間人氣麵包店，自製麵包工場，每日新鮮出爐。麵包使用全天然牛油，絕無添加成份，保證可安心食用。店舖主打不同口味的Bagel，包括藍莓芝士、伯爵茶麻糬、手工大甲芋泥等，Bagel非常足料，吸引不少人特地排隊購買。而夏天更有期間限家的冰心麵包，湯種麵包裡加入以法國忌廉及北海道煉奶製成的幼滑忌廉，一掰開充滿著流心內餡，另有抹茶口味可以選擇。 地址：九龍灣常悅道21號The Eastmark地下3號舖

新蒲崗大有街3號萬迪廣場地下E舖

元朗元龍街9號形點I1樓1097號舖

街坊麵包店｜桂悅坊—燒賣芝士包 燒賣平時食得多，燒賣包你又聽過未？受到「燒賣關注組」大推的桂悅坊，推出兩款燒賣芝士包，分別是七味魚肉芝士燒賣包和雞肉燒賣芝士包。每個麵包上有放有3粒燒賣，更加入七味粉、馬蘇里拉芝士及千島醬，味道香辣，非常受小朋友歡迎！ 地址：荃灣青山公路荃灣段620號麗城花園第二期商場地下6號舖

街坊麵包店｜森林麵包—經典舊式麵包 / 西餅 傳統舊式麵包店買少見少，位於牛頭角的森林麵包，選址前身為老字號「新雄雞麵包店」，售賣多款結合傳統及創新元素的麵包，大家可以在店舖裡找到舊式拿破崙。它們更將傳統西餅「巨大化」，推出黃梅醬蛋糕、芒果黑森林蛋糕、三角朱古力蛋糕等，喜歡吃舊式麵包的你一定不能錯過！ 地址：牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖

街坊麵包店｜ ABC Bakery —英式鬆餅 ABC Bakery由有30多年經驗的前五星級半島酒店餅廚主理，主打酒店下午茶必備的英式鬆餅。牛油味濃郁，口感亦非常綿密，絕對可以媲美酒店級的鬆餅。另外它們亦有推出麻糬卷、牛角包等，同樣值得一試！ 地址：元朗安寧路41-45號安定樓地下A號舖

上水上水廣場2樓206號舖

屯門海皇路23號御海灣地下21號舖

將軍澳重華路8號東港城2樓259B號舖

將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下18-19號舖

街坊麵包店｜丹麥餅店—港式漢堡包 / 魚柳包 歷史悠久的丹麥餅店除了是香港人的集體回憶，更是旅客到港的必食熱點。店舖分成兩邊，一邊賣傳統麵包如腸仔包、菠蘿包、雞尾包等。而另一邊則賣豬扒飽、漢堡包、熱狗等，更有薯條。炸物新鮮即炸，豬扒包及魚柳包都非常足料，另外它們的生炸雞脾亦非常出名，值得一試。 地址：銅鑼灣禮頓道106號