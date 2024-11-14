直屬學校｜盤點全港18區直屬及聯繫中小學 增加機會入「狀元搖籃」喇沙書院

香港不少中小學分為「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。假如家長為子女選擇此類學校，有機會免卻6年後選擇中學 之苦。以下即睇全港「一條龍」、「直屬」及「聯繫」學校。
直屬學校｜何為「一條龍」、「直屬」及「聯繫」學校？
屬一條龍的中小學，中學中一的學額會多於小學的中學會全數取錄小學的畢業生，但依然預留部分學額予其他小學的學生。直屬中學扣除自行分配學位及重讀生學位後，保留85%學額予直屬小學畢業生，而聯繫中學只會保留25%學額予聯繫小學。
聯繫中小學｜盤點全港聯繫中小學
油尖旺區
德信學校
學校類別：資助
校網：31
聯繫中學：德信中學
九龍城區
聖三一堂小學
學校類別：私立
聯繫中學：聖公會聖三一堂中學
2024/2025年學費：$55,000(分10期繳交)
九龍真光中學（小學部）
學校類別：私立
聯繫中學：九龍真光中學
2024/2025年學費：$63,740 (分10期繳交)
保良局何壽南小學
學校類別：資助
校網：34
聯繫中學：保良局第一張永慶中學
黃大仙區
香港培道小學
學校類別：私立
聯繫中學：香港培道中學
2024/2025年學費：$59,500 (分10期繳交)
保良局陳南昌夫人小學
學校類別：資助
校網：43
聯繫中學：保良局第一張永慶中學
保良局錦泰小學
學校類別：資助
校網：45
聯繫中學：保良局第一張永慶中學
聖文德天主教小學
學校類別：資助
校網：45
聯繫中學：聖文德書院
慈雲山聖文德天主教小學
學校類別：資助
校網：45
聯繫中學：聖文德書院
元朗區
天水圍天主教小學
學校類別：資助
校網：72
聯繫中學：天主教崇德英文書院、天主教培聖中學
元朗公立中學校友會鄧英業小學
學校類別：資助
校網：72
聯繫中學：元朗公立中學校友會鄧兆棠中學
元朗公立中學校友會小學
學校類別：資助
校網：73
聯繫中學：元朗公立中學校友會鄧兆棠中學
中西區
救恩學校
學校類別：私立
聯繫中學：匯基書院（東九龍），每年提供中一學額約30個
2024／2025年學費：$67,200
香港真光中學附屬小學暨幼稚園
學校類別：私立
聯繫中學：香港真光中學
2024/2025年學費：$61,800 (分10期繳交)
觀塘區
樂善堂楊仲明學校
學校類別：資助
校網：48
聯繫中學：樂善堂王仲銘中學
嘉諾撒培德學校
學校類別：資助
校網：18
聯繫中學：嘉諾撒培德書院
沙田區
浸信會呂明才小學
學校類別：資助
校網：91
聯繫中學：浸信會呂明才中學
東莞工商總會張煌偉小學
學校類別：資助
校網：88
聯繫中學：東莞工商總會劉百樂中學
聖母無玷聖心學校
學校類別：資助
校網：88
聯繫中學：聖母無玷聖心書院
沙田崇真學校
學校類別：資助
校網：91
聯繫中學：馬鞍山崇真中學
培基小學
學校類別：資助
校網：91
聯繫中學：香港神託會培基書院
西貢區
港澳信義會明道小學
學校類別：資助
校網：95
聯繫中學：港澳信義會慕德中學
港澳信義會小學
學校類別：資助
校網：95
聯繫中學：港澳信義會慕德中學
深水埗區
香港四邑商工總會新會商會學校
學校類別：資助
校網：40
聯繫中學：香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
聖方濟愛德小學
學校類別：資助
校網：40
聯繫中學：長沙灣天主教英文中學
港島東區
香港嘉諾撒學校
學校類別：資助
校網：40
聯繫中學：嘉諾撒書院
滬江小學
學校類別：資助
校網：14
聯繫中學：滬江維多利亞學校
屯門區
青山天主教小學
學校類別：資助
校網：71
聯繫中學：屯門天主教中學
保良局方王錦全小學
學校類別：資助
校網：70
聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學
保良局梁周順琴小學
學校類別：資助
校網：70
聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學
保良局莊啟程第二小學
學校類別：資助
校網：70
聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學
保良局志豪小學
學校類別：資助
校網：70
聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學
順德聯誼總會何日東小學
學校類別：資助
校網：71
聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學、順德聯誼總會譚伯羽中學
順德聯誼總會李金小學
學校類別：資助
校網：71
聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學、順德聯誼總會譚伯羽中學
順德聯誼總會胡少渠紀念小學
學校類別：資助
校網：71
聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學、順德聯誼總會譚伯羽中學
仁濟醫院羅陳楚思小學
學校類別：資助
校網：70
聯繫中學：仁濟醫院第二中學
仁德天主教小學
學校類別:資助
校網：70
聯繫中學：屯門天主教中學
仁濟醫院何式南小學
學 校類別：資助
校網：71
聯繫中學：仁濟醫院第二中學
葵青區
中華基督教會全完第二小學
學校類別：資助
校網：65
聯繫中學：中華基督教會全完中學
聖公會仁立紀念小學
學校類別：資助
校網：65
聯繫中學：聖公會林護紀念中學
聖公會仁立小學
學校類別：資助
校網：65
聯繫中學：聖公會林護紀念中學