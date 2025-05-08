直擊名古屋Chiikawa主題拉麵店 免預約排隊全攻略！試食限定拉麵/周邊小卡詳請

Chiikawa粉絲必食！自去年Chiikawa主題拉麵店在東京澀谷首度亮相，掀起排隊熱潮後，名古屋店與大阪店相繼開業，吸引無數粉絲朝聖。記者早前親身到名古屋店實地直擊，發現除東京店需預約外，名古屋及大阪分店均免預約！記者於周四上午11時抵達，僅排隊5分鐘便順利入場，想知詳細攻略即睇詳請！
圖文：Rosina
排隊攻略！平日早到最明智
記者於營業時間早上11時準時抵達店外，店外僅有3組客人在排隊，排約5分鐘即入場。然而，到了中午12時用餐高峰期，人龍已迅速增至20多人。建議計畫前往的粉絲可選擇平日上午到訪，避開午餐時段，以節省排隊時間。
沉浸式用餐體驗
這家去年3月開幕的主題拉麵店已開業一年，開業一年人氣依然高漲。從店外的Chiikawa招牌到店內的精緻裝飾，處處充滿驚喜。牆面點綴著立體角色公仔，層架上擺放各式造型立牌，每個角落都是打卡位。
店內十分還原Chiikawa動畫中的經典拉麵店「郎」，以紅色為主調，座位區整齊排列，靠牆一側擺放Chiikawa不同角色用餐的場景，可以與心愛的角色一起用餐，絕對是打卡必坐位置。牆上不僅擺放特色海報，更有作者繪製的拉麵店主題畫作。最搶鏡的是店中央的電視，循環播放拉麵店動畫，電視旁邊還有三位身穿店員制服的主角三人大型立體公仔，可愛度爆表！
店員更會模仿動畫中的情景對話，逐一詢問客人的口味喜好，從湯底濃淡到配料選擇，提供沉浸式的互動體驗，彷彿置身Chiikawa的「郎」拉麵店一樣。
試食主題拉麵與特色飲品
記者此次品嚐了兩款期間限定的主題拉麵與特色飲品，甫一入座便被滿滿的Chiikawa元素包圍，圍裙、餐巾紙、碗、杯子都印有Chiikawa頭像。店員更會擺放與點選拉麵對應的角色背板，讓用餐氛圍瞬間升級！
點選的小八貓「豚骨拉麵(小盛)」(1,760日圓)，以濃郁的乳白色豚骨湯頭，搭配二郎系風格的大份芽菜，叉燒口感稍顯普通，略欠柔嫩。而限時供應的「栗子饅頭味噌拉麵」(1,870日圓) 則為味噌湯底，上頭有一塊牛油，湯頭入口較為滑順清淡，味噌的香氣略嫌不足。兩款拉麵均搭配粗身煙韌的麵條，份量十足，非常飽肚。每碗拉麵還附有角色造型的魚板，可愛度爆表。栗子饅頭味噌拉麵供應至4月中旬，而5月下旬將推出夏日限定的飛鼠中華冷麵，令粉絲們十分期待。飲品亦同樣充滿驚喜，栗子饅頭可樂(770日圓)與拉麵非常搭配，清爽氣泡能中和拉麵的油膩感，古本屋蘋果汁(660日圓)清爽酸甜，味道天然。
贈送周邊小卡及貼紙
店內可點一份拉麵及最多5份飲料，點選飲品將隨機贈送透明角色小卡，點拉麵則附贈對應角色的貼紙。飲料小卡亦由過往的8款增至10款，不少粉絲為集齊新款小卡，特意點滿5款飲料，飲料瓶身更印有獨家角色插圖，極具收藏價值，來到這裡不妨多點幾瓶飲料回家。
入手多款周邊
排隊期間，工作人員會提供周邊商品清單，客人可以選購各種周邊商品，比如有角色拉麵碗、玻璃杯、毛巾、T恤及貼紙等。每款每人限購兩件。另外，名古屋Parco 8樓更有黑烏龍茶自動販賣機，旁邊更有主題打卡位，來到名古屋Chiikawa主題拉麵店記得不要錯過。
日本Chiikawa主題拉麵店 名古屋
地址：愛知縣名古屋市中區榮3-29-1 (名古屋Parco西館7樓)
營業時間：11:00 – 21:00 (最後入場時間20:30)