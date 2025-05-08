直擊名古屋Chiikawa主題拉麵店 免預約排隊全攻略！試食限定拉麵/周邊小卡詳請

Chiikawa粉絲必食！自去年Chiikawa主題拉麵店在東京澀谷首度亮相，掀起排隊熱潮後，名古屋店與大阪店相繼開業，吸引無數粉絲朝聖。記者早前親身到名古屋店實地直擊，發現除東京店需預約外，名古屋及大阪分店均免預約！記者於周四上午11時抵達，僅排隊5分鐘便順利入場，想知詳細攻略即睇詳請！

記者於營業時間早上11時準時抵達店外，店外僅有3組客人在排隊，排約5分鐘即入場。然而，到了中午12時用餐高峰期，人龍已迅速增至20多人。建議計畫前往的粉絲可選擇平日上午到訪，避開午餐時段，以節省排隊時間。

沉浸式用餐 體驗

這家去年3月開幕的主題拉麵店已開業一年，開業一年人氣依然高漲。從店外的Chiikawa招牌到店內的精緻裝飾，處處充滿驚喜。牆面點綴著立體角色公仔，層架上擺放各式造型立牌，每個角落都是打卡位。

店內十分還原Chiikawa動畫中的經典拉麵店「郎」，以紅色為主調，座位區整齊排列，靠牆一側擺放Chiikawa不同角色用餐的場景，可以與心愛的角色一起用餐，絕對是打卡必坐位置。牆上不僅擺放特色海報，更有作者繪製的拉麵店主題畫作。最搶鏡的是店中央的電視，循環播放拉麵店動畫，電視旁邊還有三位身穿店員制服的主角三人大型立體公仔，可愛度爆表！

店員更會模仿動畫中的情景對話，逐一詢問客人的口味喜好，從湯底濃淡到配料選擇，提供沉浸式的互動體驗，彷彿置身Chiikawa的「郎」拉麵店一樣。