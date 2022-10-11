直擊日本開關｜香港上機防疫措施更新 實測入境日本只需15分鐘！

日本今日（10月11日）正式開關！即日起旅客入境日本，需要完成3針獲認可的疫苗或提交出發前72小時的陰性檢測證明，港人接種的復必泰及科興都同樣認可。

疫情持續，旅客登機應時刻佩戴口罩，並適時使用酒精搓手液清潔雙手。為確保旅途健康，HK Express將登機程序以小組形式進行，以保持適當社交距離。機內餐飲服務亦有調整，並會如常供應零食及飲品，旅客在進食時可除下口罩。機艙消毒措施亦有加強，採用高效微粒子空氣過濾系統，確保機艙清潔，旅客可以安心去旅行。

日本入境防疫安排

抵達目的地後，請跟隨當地機場要求，於辦理入境手續、通過海關檢查和領取託運行李時佩戴口罩，並保持社交距離。記者到埗日本後，發覺整個過程比想像中快捷和簡單，下機到出境全程約15分鐘。除以往的海關關口外，還新增兩個檢查區域，職員會要求出Mysos手機程式，並檢查旅客疫苗紀錄，派發一張健康防疫資訊指引，寫明在室內場所，如果交談時少於2米社交距離的話，就要戴上口罩。而在室外地方，由於日本政府早前宣布在安全距離下無須戴口罩，旅客可按個人需要和情況再作考慮。

鳴謝：HK Express