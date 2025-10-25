直擊維港海上大巡遊開幕 四大角色亮相維港 盤點巡遊市集5大亮點 （有片）

全城矚目的維港海上大巡遊即日起開鑼，四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。活動同步設巡遊市集，粉絲不但可玩盡4大主題攤位遊戲和拍照打卡，更可搜羅一系列周邊精品及品嘗多款餐點。即看下文！

四大經典角色海上裝置現身金鐘添馬公園對開海域。經典趣怪角色配上世界級的維港美景，絕對是今期熱門打卡位。11月1日當日將會迎來壓軸活動「海上巡遊日」，四大角色將會暢遊兩岸，創造集體難忘回憶。

巡遊市集｜ 加入多個 IP 系列 除了四大參與巡遊角色外，巡遊市集加入更多IP，當中包括Netflix《KPop 獵魔女團》、《怪奇物語》和《魷魚遊戲》、SNOOPY與經典《花生漫畫》家族；以及 TOLO 元祖橡皮鴨。

巡遊市集｜ 4 大主題攤位遊戲 市集設Netflix《怪奇物語》、TOLO元祖橡皮鴨及2項麥當勞滑嘟嘟主題遊戲，合共4款遊戲。

巡遊市集｜ 大量打卡位 訪客踏入市集門口，隨即可看見巨型多啦A夢裝置。活動同時設TOLO元祖橡皮鴨及SNOOPY與經典《花生漫畫》家族打卡位，非常吸引。

巡遊市集｜ 主題餐飲及紀念品 粉絲可即場入手多個IP系列周邊精品及品嘗各款餐點。

巡遊市集｜ 扭蛋區 市集旁邊設扭蛋區，推出多啦A夢、TOLO 元祖橡皮鴨及滑嘟嘟等扭蛋。粉絲可試試手氣！