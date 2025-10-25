熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-25 17:42:00

直擊維港海上大巡遊開幕 四大角色亮相維港 盤點巡遊市集5大亮點

分享：
直擊維港海上大巡遊開幕 四大角色亮相維港 盤點巡遊市集5大亮點

全城矚目的維港海上大巡遊即日起開鑼，四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。活動同步設巡遊市集，粉絲不但可玩盡4大主題攤位遊戲和拍照打卡，更可搜羅一系列周邊精品及品嘗多款餐點。即看下文！ 

全城矚目的維港海上大巡遊即日起開鑼，多個角色亮相維港！（林俊源攝）

全城矚目的維港海上大巡遊即日起開鑼，多個角色亮相維港！（林俊源攝）

四大經典角色海上裝置現身金鐘添馬公園對開海域。經典趣怪角色配上世界級的維港美景，絕對是今期熱門打卡位。111日當日將會迎來壓軸活動「海上巡遊日」，四大角色將會暢遊兩岸，創造集體難忘回憶。 

adblk5
四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。（林俊源攝） 四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。（林俊源攝） 四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。（林俊源攝） 四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。（林俊源攝） 四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。四大經典角色多啦A夢、KAWS &芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU巨型充氣裝置於維港亮相。（林俊源攝）

巡遊市集｜加入多個IP系列

除了四大參與巡遊角色外，巡遊市集加入更多IP，當中包括NetflixKPop 獵魔女團》、《怪奇物語》和《魷魚遊戲》、SNOOPY與經典《花生漫畫》家族；以及 TOLO 元祖橡皮鴨。 

麥當勞滑嘟嘟主題遊戲。（林俊源攝） Netflix《怪奇物語》攤位遊戲。（林俊源攝） TOLO元祖橡皮鴨及多啦A夢（林俊源攝） 巡遊市集。（林俊源攝） TOLO元祖橡皮鴨。（林俊源攝） SNOOPY與經典《花生漫畫》家族（林俊源攝）

巡遊市集｜4大主題攤位遊戲

市集設Netflix《怪奇物語》、TOLO元祖橡皮鴨及2項麥當勞滑嘟嘟主題遊戲，合共4款遊戲。 

TOLO元祖橡皮鴨攤位遊戲。 （林俊源攝） 麥當勞滑嘟嘟主題遊戲。 （林俊源攝） 麥當勞滑嘟嘟主題遊戲。 （林俊源攝） Netflix《怪奇物語》攤位遊戲。（林俊源攝） Netflix《怪奇物語》攤位遊戲。 （林俊源攝） Netflix《怪奇物語》攤位遊戲。（林俊源攝） 麥當勞滑嘟嘟主題獎品。 （林俊源攝） 麥當勞滑嘟嘟主題遊戲獎品。 （林俊源攝） Netflix《怪奇物語》攤位遊戲獎品。 （林俊源攝） TOLO元祖橡皮鴨攤位遊戲獎品。 （林俊源攝）

巡遊市集｜大量打卡位

訪客踏入市集門口，隨即可看見巨型多啦A夢裝置。活動同時設TOLO元祖橡皮鴨及SNOOPY與經典《花生漫畫》家族打卡位，非常吸引。 

市集打卡位。 （林俊源攝） 紀念品商店外觀可愛，值得打卡。 巨型多啦A夢裝置（林俊源攝） 多啦A夢打卡位（林俊源攝） 多啦A夢打卡位（林俊源攝） SNOOPY與經典《花生漫畫》家族（林俊源攝）

巡遊市集｜主題餐飲及紀念品 

粉絲可即場入手多個IP系列周邊精品及品嘗各款餐點。 

adblk6
KAWS &芝麻街（Elmo）主題餐飲。（林俊源攝） 多啦A夢主題餐飲。（林俊源攝） 主題餐飲。（林俊源攝）

巡遊市集｜扭蛋區 

市集旁邊設扭蛋區，推出多啦A夢、TOLO 元祖橡皮鴨及滑嘟嘟等扭蛋。粉絲可試試手氣！ 

扭蛋區位於觀景台附近，扭蛋迷不妨一試。 （林俊源攝）

扭蛋區位於觀景台附近，扭蛋迷不妨一試。 （林俊源攝）

維港海上大巡遊及巡遊市集

日期:即日起至111 

地點:金鐘添馬公園對開海域

adblk7

追蹤am730 Google News