直擊迪士尼聖誕奇妙派對 夢想成真聖誕樹亮燈禮/《優獸大都會》冬甩店（有片）

聖誕將近，全城夢幻歡樂氣氛漸濃。即日起至2026年1月4日，香港迪士尼延續20周年慶典氣氛，推出「奇妙派對」。記者入場直擊派對現場，焦點必屬「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，在漫天飄雪下，欣賞無人機表演。另外隨着《優獸大都會2》即將上映，迪士尼特別打造主題冬甩店，粉絲可體驗大熱的互動式購物。即看下文！

魔雪奇緣世界化身夢幻國度 迪士尼奇妙派對已經開始。粉絲想度過充滿冬日氣氛的聖誕佳節，當然要到以冰雪為主題的魔雪奇緣世界。阿德爾王國居民繼續以他們的傳統特色點綴王國。指定時間內，魔雪奇緣世界將會落下漫天飄雪，安娜與愛莎、小雪人、小白及阿德爾聖誕合唱團更會出場，與粉絲一起唱歌跳舞，魔雪奇緣粉絲必到。記者當日就遇見愛莎及合唱團，團員以無伴奏合唱形式唱出多首聖誕歌，愛莎甚至即場教小朋友做手勢使出冰雪魔法，為孩子創造難忘回憶。《魔雪奇緣》的基斯托夫亦有現身，邀請在場粉絲一起佈置外形仿如斯特的冰雕禮物。

全新《優獸大都會》主題冬甩店 《優獸大都會 2》將於今個月上映，香港迪士尼特於美國小鎮大街百貨店內打造全新主題冬甩店。顧客可體驗現時大熱的互動式購物，先用麵包夾夾起心水「冬甩」，再與店員一起說出魔法咒語「開心笑，開心玩，優獸大都會！」並「灑」上糖粉，最後放進盒子裏包裝，彷彿在甜點店購物。粉絲可自選各式冬甩造型襪子，組成冬甩禮「襪」盒，或者選購多款冬甩造型髮圈、咕𠱸及戒指等。11月27日起，電影主角阿力與朱迪將於探險世界以新造型登場，與訪客展開狂野派對！

迪士尼角色以聖誕造型亮相 入到迪士尼當然要與不同角色合照互動。多位迪士尼好友同步換上嶄新聖誕造型。在反斗奇兵大本營內，胡迪、巴斯與翠絲首次穿上節日新衣；Duffy與好友遊玩屋內，Duffy與好友同樣以全新溫馨冬日服飾亮相。小熊維尼與好友亦以聖誕裝扮於幻想世界登場，可愛模樣瞬間融化粉絲的心。作為樂園冬日夜間打卡熱點，幻想世界內的灰姑娘旋轉木馬亦同步換上全新聖誕裝飾，為佳節增添童話感。

「夢想成真聖誕樹亮燈禮」回歸 無人機表演加推限定圖案 晚間進行的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將全日派對氣氛推上高潮。聖誕高飛與聖誕歌詠團將會率先出場，為觀眾唱出聖誕歌。聖誕高飛隨後點亮美國小鎮大街的巨型聖誕樹，無人機更會排列20周年限定及《魔雪奇緣》主題等元素圖案，包括麋鹿、聖誕造型的小熊維尼及小豬，以及睡公主城堡等，配上飄雪及延伸至大街的投影效果，非常壯觀！

必買多款節日美食及周邊商品 迪士尼同步推出一系列節日美食及紀念品，例如聖誕杯子蛋糕、米奇與米妮薑餅人及聖誕禮物蛋糕盒子。自問是迪士尼忠實粉絲的話，不妨帶走聖誕限定的毛公仔、服飾及節日裝飾等。顧客於樂園內的百貨店、馬迪小店或酒店商店選購全新設計的慈善明信片，義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。香港居民專享優惠「雙重暢玩」將延長至2026年1月31日，港人只需HKD879即可享兩次入園！