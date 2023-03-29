直擊HK Express首架A321Neo登陸香港 3大全新賣點搶先看 新增平板電腦支架！

A321neo採用標誌性的紫色和白色作主調。(陳奕釗攝)

主打環保 減 20% 耗油量

A321neo採用標誌性的紫色和白色作主調，並以藍色作點綴，兩側機翼、尾翼和機身底部位置繪畫著新的「e」字圖形。客機主打環保，為空中巴士A320客機機隊中擁有最長機身的型號，可容納236名乘客，比HK Express目前的 A321ceo客機多六個座位。另外客機配備最新的引擎、優越的空氣動力學和創新的機艙設計，為每個座位平均減省耗油量20%。

HK Express的機隊目前共有27 架客機，包括五架空中巴士 A320ceo客機、十架A320neo客機、11架A321ceo 客機和一架 A321neo客機，機隊的平均機齡為5.7年。