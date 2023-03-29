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2023-03-29 18:35:31

直擊HK Express首架A321Neo登陸香港 3大全新賣點搶先看 新增平板電腦支架！

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A321neo採用標誌性的紫色和白色作主調。(陳奕釗攝)

A321neo採用標誌性的紫色和白色作主調。(陳奕釗攝)

HK Express於早前推出全新形象及Logo，更大改空中服務員制服。今次更有首架A321neo登陸香港，將於42日正式啟航前往泰國曼谷。記者帶大家率先登上全新客機，直擊3大全新特點，其中客機座位新增平板電腦支架！

主打環保 20%耗油量

A321neo採用標誌性的紫色和白色作主調，並以藍色作點綴，兩側機翼、尾翼和機身底部位置繪畫著新的「e」字圖形。客機主打環保，為空中巴士A320客機機隊中擁有最長機身的型號，可容納236名乘客，比HK Express目前的 A321ceo客機多六個座位。另外客機配備最新的引擎、優越的空氣動力學和創新的機艙設計，為每個座位平均減省耗油量20%

HK Express的機隊目前共有27 架客機，包括五架空中巴士 A320ceo客機、十架A320neo客機、11A321ceo 客機和一架 A321neo客機，機隊的平均機齡為5.7年。

A321neo採用標誌性的紫色和白色作主調。(陳奕釗攝) A321neo客機(陳奕釗攝) 機身一改之前的香港高樓大廈圖案，變成全紫色英文字。(陳奕釗攝) A321neo客機(陳奕釗攝) 機翼、尾翼及機身底部位置繪畫著新的「e」字圖形。(陳奕釗攝) 機翼、尾翼及機身底部位置繪畫著新的「e」字圖形。(陳奕釗攝) 機身底部位置繪畫著新的「e」字圖形。(陳奕釗攝) 客機配備最新的引擎，為每個座位平均減省耗油量20%。(陳奕釗攝)

加寬走廊+艙頂置物櫃

全新的機艙設計確保乘客可以從容地安坐在舒適的18吋寬座椅上。此外，全新型號客機還提供了更寬敞的機艙走廊和更大的艙頂置物櫃，亦減少乘客登機和下機時的不便。其中置物櫃增加了37%的空間，可以容納更多手提行李。

客機還提供了更寬敞的機艙走廊。(陳奕釗攝) 客機還提供了更寬敞的機艙走廊。(陳奕釗攝) 置物櫃增加了37%的空間。(陳奕釗攝) 置物櫃增加了37%的空間。(陳奕釗攝) 置物櫃增加了37%的空間。(陳奕釗攝)

新增平板電腦支架

此外，它們亦擴大了A321neo客機的座位容量，「彈性機艙環境」（Cabin-Flex）選項增大最高認證機艙容量。而機上座位保留了18吋的寬度，更加新增平板電腦支架，大家搭飛機的時候就可以輕鬆地煲劇睇戲。不過新機座位並沒有調節座位的按鈕，換言之並不能像之前的客機般隨意挨後，大家日後乘搭的時候需要留意。

機上座位保留了18吋的寬度 (陳奕釗攝) 機上座位保留了18吋的寬度 (陳奕釗攝) 更加新增平板電腦支架 (陳奕釗攝) 機上座位保留了18吋的寬度 (陳奕釗攝) 不過新機座位並沒有調節座位的按鈕 (陳奕釗攝) A321neo客機廁所 (陳奕釗攝)
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