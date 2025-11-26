直擊MIRROR十二子全員現身 聯乘Sanrio推出BABY MIRROR公仔/9米木馬+巨型水晶打卡位(有片)

直擊MIRROR十二子全員現身 聯乘Sanrio推出BABY MIRROR公仔/9米木馬+巨型水晶打卡位

MIRROR全體12位成員現身又一城！今個聖誕，本地人氣男團MIRROR的卡通造型BABY MIRROR，首次與SANRIO CHARACTERS聯乘，將又一城化身成全城最夢幻的聖誕嘉年華！開幕當日(24日)，MIRROR全體12子更現身開幕典禮，引來粉絲全場尖叫聲不斷。同場除了多個BABY MIRROR公仔打卡位外，場內更設多款聯乘精品，包括聯乘公仔套裝及周邊精品，另外更有最新的SANRIO聖誕商品可以入手，即睇詳情！

MIRROR 全體現身開幕典禮 繼與 SEVENTEEN、NCT Dream、TWICE 及i-dle 等巨星合作後，Sanrio今次首次與香港人氣男團攜手合作，推出限定《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列。MIRROR 12位成員亦現身開幕活動，全場尖叫聲不斷。成員們與自己的造型公仔一同合照，現場氣氛相當熱烈。另外Sanrio人氣角色 Usahana亦於典禮上首度公開亮相，非常可愛！ 活動期間，提到角色與成員自己的相似之處，成員們更互爆笑料，Edan笑言Jer與 HANGYODON如「餅印」一般，引來全場立即爆笑。而姜濤提及自己與Hello Kitty一樣，名稱簡寫同為KT。Anson Lo則提到自己喜歡粉紅色，透露「媽咪都係My Melody嘅粉絲」，瞬間引來粉絲歡呼。

夢幻聖誕打卡位 12位BABY MIRROR成員齊齊換上毛茸茸Sanrio角色服飾，帶粉絲們一同走入「BABY MIRROR GO ROUND」 ! 又一城中庭設置9米高旋轉木馬裝飾，頂層裝飾着巨型的毛茸茸聖誕帽，入面的鏡面元素象徵 MIRROR 的閃耀舞台，非常夢幻。巨型的LED螢幕同步播放《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》動畫。旋轉木馬內，更有Sanrio角色造型的12位BABY MIRROR成員，在旋轉木馬上等候各位打卡留念！ 另一邊設巨型聖誕水晶球，高達 2.6 米，水晶球內雪花紛飛，多位BABY MIRROR成員等著各位拍照！2.6米高的綿花糖車同步登場， HANGYODON X BABY JER 化身可愛店長，散發香甜氣息！除此之外，場內每個角落亦設有巨型的粉色系毛絨聖誕樹，掛滿代表每位成員及 Sanrio 角色的掛飾，滿滿聖誕元素，為冬日添上暖意。 特設8米長的夢幻隧道，走入其中，鏡面與燈光交織折射出閃耀的「M」字標記，象徵MIRROR舞台光芒。巨型的LED牆上輪流播放MIRROR成員與其Sanrio角色的互動片段，絕對充滿驚喜。

期間限定店獨家發售聯乘產品 即日起，又一城特別設置《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》期間限定店，發售多款SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR限定聯乘產品包括：毛公仔套裝、毛毛卡套、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定的產品。而另一邊Sanrio Gift Gate 期間限定店，將於11月29日起陸續上架聯乘精品，包括髮夾、化妝袋、鎖匙扣及電話繩DIY專區，讓你自由配搭各個Sanrio 角色，串成一串獨一無二電話手繩！每人只限選每款產品一件。

Sanrio 精選商品 另外即日起更設有Sanrio Gift Gate 期間限定店，發售一系列Sanrio 聖誕精品！Sanrio粉絲注意，必入手又一城期間限定的Sanrio Characters 雪花天使系列。

My FESTIVAL 會員獨家換走應援鏡 活動期間，免費登記成為 My FESTIVAL 會員並於場內以指定電子貨幣即日消費滿港幣2,500元，即可換領 BABY MIRROR GO ROUND應援鏡連鏡套乙個，共三款，隨機派發。每日名額有限，換完即止。 禮品換領詳情 日期：2025年11月25日至2026年1月1日 地點：又一城LG2層顧客服務處 時間：上午11時至晚上10時