相對濕度近100%？雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯等5款祛濕湯水教學

每逢春天來前都特別潮濕，而最近連日濕度更是接近100%，不少人都因回南天的濕氣而煩惱不已。以下就教大家製作雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯等5款養生祛濕湯水，多飲用便可祛濕解倦，成功對抗回南天！
祛濕湯水｜五指毛桃木棉山藥湯
天氣潮濕時經常會有疲倦易睏的感覺，而五指毛桃就具有行氣利濕、舒筋活絡的功效，配搭山藥更有強健脾胃的作用，再加上芡實、茯苓、炒扁豆、木棉花等祛濕材料，五指毛桃木棉山藥湯便特別適合因濕氣重而感到疲倦的人士飲用，在回南天祛濕之外，還可以健脾補肺，提高身體免疫力。
五指毛桃木棉山藥湯食材
五指毛桃1捆／豬骨400g
山藥1條／茯苓 適量／木棉花 2朵
薏米 適量／芡實 適量／炒扁豆 適量
五指毛桃木棉山藥湯做法
1.豬骨與適量薑蔥預先灼水去腥後撈出洗淨。
2.剩餘的乾貨食材洗浄後浸泡15分鐘，山藥去皮切塊備用。
3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。
祛濕湯水｜雞骨草排骨薏米湯
雞骨草具有清熱利濕、活血散瘀、疏肝止痛等功效，最常見的用法便是於煲涼茶時使用，但其實用於煲湯亦同樣有效，不但具有祛濕利尿的作用，還適合經常熬夜人士去除疲倦或幫助牙肉腫痛人士消炎殺菌。
雞骨草排骨薏米湯食材：
雞骨草1小捆／排骨 1條
蜜棗1粒／陳皮1小片
薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量
雞骨草排骨薏米湯做法
1.排骨切塊後放適量薑蔥灼水去腥。
2.雞骨草和陳皮泡洗乾淨，其他藥材洗淨備用。
3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。
祛濕湯水｜土茯苓四神湯
四神湯即是以淮山、芡實、蓮子和茯苓加入豬肉製成的湯水，具有利尿利濕、強健脾胃、養心安神的作用，針對經常消化不良人士特別有效。而加入利水滲濕的土茯苓後便可以增強其祛濕的功效，再配合炒扁豆和赤小豆，針對回南天帶來的潮濕疲倦感便能迎刃而解。
土茯苓四神湯食材：
土茯苓30g／淮山20g／雲苓20g
蓮子 適量／豬骨300g／炒扁豆 適量
薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量
土茯苓四神湯做法
1.乾貨食材洗浄後浸泡15分鐘備用。
2.豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨。
3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。
祛濕湯水｜蘿蔔粟米粉葛薏米湯
不少香港家庭都喜歡用蘿蔔粟米來煲湯，不但味道清甜溫和，還有養顏護膚的作用，而除了最基本的配搭外，加入薏米、炒扁豆和赤小豆便可以增強整體的祛濕功效，有效除濕驅寒、利濕消腫，對潮濕天氣造成的濕熱特別有幫助。
蘿蔔粟米粉葛薏米湯食材：
紅蘿蔔 半條／粟米 1條／粉葛300g
雞腳 5隻／豬骨 2件／陳皮 1片
炒扁豆 適量／薏米 適量／赤小豆 適量
蘿蔔粟米粉葛薏米湯做法
1.雞腳預先去掉指甲，然後和豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨。
2. 將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲2小時即可。
祛濕湯水｜冬瓜薏米赤小豆湯
如果不想加入太多中藥藥材，可以選擇以冬瓜和薏米為主的冬瓜薏米赤小豆湯 ，冬瓜具有利尿消腫、清熱祛濕的作用，再加入同樣具有祛濕功效的薏米、赤小豆和芡實，便有效改善容易疲倦、浮腫尿少的問題，特別適合改善因回南天所帶來的疲倦。
冬瓜薏米赤小豆湯食材：
豬骨200g／冬瓜 300g
薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量
冬瓜薏米赤小豆湯做法
1.豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨備用。
2.冬瓜洗淨後連皮切塊。
3.將剩餘食材洗淨，與豬骨和冬瓜放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。