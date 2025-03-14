相對濕度近100%？雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯等5款祛濕湯水教學

回南天｜春天濕度100%？ 5款養生祛濕湯水教學 雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯

祛濕湯水｜五指毛桃木棉山藥湯 天氣潮濕時經常會有疲倦易睏的感覺，而五指毛桃就具有行氣利濕、舒筋活絡的功效，配搭山藥更有強健脾胃的作用，再加上芡實、茯苓、炒扁豆、木棉花等祛濕材料，五指毛桃木棉山藥湯便特別適合因濕氣重而感到疲倦的人士飲用，在回南天祛濕之外，還可以健脾補肺，提高身體免疫力。 五指毛桃木棉山藥湯食材 五指毛桃1捆／豬骨400g 山藥1條／茯苓 適量／木棉花 2朵 薏米 適量／芡實 適量／炒扁豆 適量 五指毛桃木棉山藥湯做法 1.豬骨與適量薑蔥預先灼水去腥後撈出洗淨。 2.剩餘的乾貨食材洗浄後浸泡15分鐘，山藥去皮切塊備用。 3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

祛濕湯水｜雞骨草排骨薏米湯 雞骨草具有清熱利濕、活血散瘀、疏肝止痛等功效，最常見的用法便是於煲涼茶時使用，但其實用於煲湯亦同樣有效，不但具有祛濕利尿的作用，還適合經常熬夜人士去除疲倦或幫助牙肉腫痛人士消炎殺菌。 雞骨草排骨薏米湯食材： 雞骨草1小捆／排骨 1條 蜜棗1粒／陳皮1小片 薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量 雞骨草排骨薏米湯做法 1.排骨切塊後放適量薑蔥灼水去腥。 2.雞骨草和陳皮泡洗乾淨，其他藥材洗淨備用。 3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

祛濕湯水｜土茯苓四神湯 四神湯即是以淮山、芡實、蓮子和茯苓加入豬肉製成的湯水，具有利尿利濕、強健脾胃、養心安神的作用，針對經常消化不良人士特別有效。而加入利水滲濕的土茯苓後便可以增強其祛濕的功效，再配合炒扁豆和赤小豆，針對回南天帶來的潮濕疲倦感便能迎刃而解。 土茯苓四神湯食材： 土茯苓30g／淮山20g／雲苓20g 蓮子 適量／豬骨300g／炒扁豆 適量 薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量 土茯苓四神湯做法 1.乾貨食材洗浄後浸泡15分鐘備用。 2.豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨。 3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

祛濕湯水｜蘿蔔粟米粉葛薏米湯 不少香港家庭都喜歡用蘿蔔粟米來煲湯，不但味道清甜溫和，還有養顏護膚的作用，而除了最基本的配搭外，加入薏米、炒扁豆和赤小豆便可以增強整體的祛濕功效，有效除濕驅寒、利濕消腫，對潮濕天氣造成的濕熱特別有幫助。 蘿蔔粟米粉葛薏米湯食材： 紅蘿蔔 半條／粟米 1條／粉葛300g 雞腳 5隻／豬骨 2件／陳皮 1片 炒扁豆 適量／薏米 適量／赤小豆 適量 蘿蔔粟米粉葛薏米湯做法 1.雞腳預先去掉指甲，然後和豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨。 2. 將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲2小時即可。

祛濕湯水｜冬瓜薏米赤小豆湯 如果不想加入太多中藥藥材，可以選擇以冬瓜和薏米為主的冬瓜薏米赤小豆湯 ，冬瓜具有利尿消腫、清熱祛濕的作用，再加入同樣具有祛濕功效的薏米、赤小豆和芡實，便有效改善容易疲倦、浮腫尿少的問題，特別適合改善因回南天所帶來的疲倦。 冬瓜薏米赤小豆湯食材： 豬骨200g／冬瓜 300g 薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量 冬瓜薏米赤小豆湯做法 1.豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨備用。 2.冬瓜洗淨後連皮切塊。 3.將剩餘食材洗淨，與豬骨和冬瓜放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。