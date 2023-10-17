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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:30
日報

一站式環球人事管理 搶人才留精英No Big「Deel」

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真生活至尊品牌大獎 Deel

•Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng。

「人才短缺」、「挽留人才」，是近年企業面對的營運挑戰。以一站式環球人力資源作賣點，協助企業簡化全球團隊管理的Deel，現時已為全球逾2萬個團體，在150多個國家和地區進行招聘。Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，「我們的使命是幫助數以百萬計的人才，讓他們無論身在何處，都能夠在世界上最好的企業工作。」只要讓人才獲得更好的就業機會，便能推動全球經濟增長。

建立人力資源管理生態圈

Deel是第一個能夠讓企業在單一平台上便能合規地聘請、管理和支付全球團隊薪酬的科技平台。Karen簡述，「當下企業工作模式已經變得全球化，但到目前為止，仍然未有一個人力資源平台可以管理全球團隊事務。」她表示大多數人事團隊仍採用多達16種不同的科技工具，來進行國際團隊管理，造成數據孤島、技術整合問題和不一致的團隊體驗。反之，Deel容許用戶在一個平台上簡化全球團隊的招聘、管理和支付薪酬所需的一切工作。
 

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吸引和挽留人才 仍是香港頭等大事

隨著吸引和挽留人才仍然是香港各類型企業的首要事項，在人才短缺成為全球挑戰的情況下，Deel助企業從各個方面簡化管理國際團隊的流程，包括企業文化、入職流程，本地支薪和合規性等，為企業保持甚至提升競爭力。Deel的優勢不僅在產品服務和覆蓋範圍，更重要的是品牌在行業內建立生態圈，與不同人力資源科技供應商，甚至政府夥伴合作，為僱主和員工提供支持。「例如我們與阿聯酋政府合作，為科技人才提供特別快速就業簽證，吸引全球最優秀的人才和高增長的企業到當地發展。」Karen續說。現時，Deel的全面解決方案已在香港取得了正面成果，如果按組織招聘率計算，香港是平台第六位全球增長最快的市場。推出以來，Deel得到了本地客戶的支持，包括GOGOX、Bowtie、Casetify、Coherent、Airwallex和Animoca Brands，成績斐然。

嶄新服務 招聘國際頂尖人才

展望未來，Deel將繼續擴大產品服務範圍，例如9月，Deel針對美國人力市場推出了新產品，包括：「Deel職業僱主組織」、「US Payroll」以及「Payroll Connect」服務，幫助香港中小企在毋須高昂成本和複雜流程的情況下，也能夠聘請到美國頂尖人才。
 

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