一站式環球人事管理 搶人才留精英No Big「Deel」

「人才短缺」、「挽留人才」，是近年企業面對的營運挑戰。以一站式環球人力資源作賣點，協助企業簡化全球團隊管理的Deel，現時已為全球逾2萬個團體，在150多個國家和地區進行招聘。Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，「我們的使命是幫助數以百萬計的人才，讓他們無論身在何處，都能夠在世界上最好的企業工作。」只要讓人才獲得更好的就業機會，便能推動全球經濟增長。

建立人力資源管理生態圈

Deel是第一個能夠讓企業在單一平台上便能合規地聘請、管理和支付全球團隊薪酬的科技平台。Karen簡述，「當下企業工作模式已經變得全球化，但到目前為止，仍然未有一個人力資源平台可以管理全球團隊事務。」她表示大多數人事團隊仍採用多達16種不同的科技工具，來進行國際團隊管理，造成數據孤島、技術整合問題和不一致的團隊體驗。反之，Deel容許用戶在一個平台上簡化全球團隊的招聘、管理和支付薪酬所需的一切工作。

