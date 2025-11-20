不只是居所 而是一種生活態度 信和集團 重新定義香港高端租賃 建構更美好生活｜至尊住宅租賃品牌｜真．生活至尊品牌大獎2025

受惠於香港政府推行的「高端人才通行證計劃」（高才通）及多項人才引入政策，成功吸引高端專才來港定居與發展，令香港住宅租賃市場近年持續升溫。據仲量聯行2025年9月發表的報告，七成高端專才選擇在港租住私樓，預期未來5年隨著高才通人數上升，每年將新增約12,000個租賃單位需求。面對高端租賃需求殷切，以「建構更美好生活」為理念的信和集團，憑藉多元化物業組合、卓越設計及貼心服務，不僅為住客締造理想家園，更打造出一種生活美學，穩居香港高端住宅租賃市場領導地位。

中環地標鉅作One Central Place

今年，信和集團更推出最新住宅租賃項目——One Central Place。作為集團的中環地標鉅作，項目傲踞中環CBD核心地段，位處大型商業、酒店及住宅綜合發展計劃之內；只需數分鐘即可迅達港鐵中環站及香港站，無縫連接中環至半山自動扶手電梯及國際金融中心，融合國際化格調與本地文化。One Central Place憑藉卓越地理優勢、現代化設計及世界級建築質感，成功吸引多元化租客，包括內地專才、外籍人士和商務旅客等，首推單位租出率達95%。

科技與綠色並行 持續打造高品質家園

信和集團每個住宅租賃項目均以優越設計、舒適空間及貼心服務見稱，讓住客在繁忙都市中享受真正的理想家居。信和集團深信，住宅不僅是居所，更是生活質素的體現，因此在空間規劃、會所設施及社區活動上，均力求做到細緻入微，讓住客感受歸屬感與身心平衡。集團以創新和可持續發展作為核心策略，旗下物業陸續引入科技環保配備，如採用節能玻璃幕牆設計、雨水收集循環再用系統等；部分項目更獲得「WELL建築標準認證」及「綠建環評認證」等，體現對住客優質生活與守護環境的承諾。