中銀香港跨境GO 打造「一步即達」跨境綜合服務｜至尊大灣區銀行服務｜真．生活至尊品牌大獎2025

中銀香港多年來把握政策機遇及市場變化，推動跨境金融服務持續高質量發展。自2023年推出「中銀香港跨境GO」服務品牌，並構建豐富全面的「6享」金融綜合服務體系，為客戶打造「一步即達」的跨境理財服務體驗。

安享賬戶—賬戶在手，支付無憂 作爲首家銀行提供在港見證開立內地中國銀行賬戶服務—大灣區「開戶易」，服務地區已擴大至所有大灣區內地城市，還推出「開戶易數字卡」服務，最快一日可以開戶。 暢享支付—多元支付，暢行灣區 隨著跨境人流和資金流日益頻繁，除BoC Pay+「數字人民幣專區」可體驗數字人民幣錢包消費。今年6月，中銀香港推出雙幣信用卡「中銀Go卡」，商戶優惠覆蓋深圳、廣州、上海以及澳門等熱門城市。

智享結算—結算便利，輕鬆匯款 爲客戶支付、理財、置業、發薪等匯款需求提供全面服務。今年擔任「跨境支付通」唯一代理結算行，並提供首階段全部業務場景的支付服務，大幅提升跨境支付便利度。 尊享理財—財富管理，多元配置 透過「跨境理財通」爲大灣區客戶提供跨境理財便捷體驗。而「新資本投資者入境計劃」服務則為有意落戶香港的客戶度身訂造個性化資產配置服務。 優享融資—置業安居，便捷融資 隨各項人才計劃的推出，中銀香港為客戶提供專屬按揭服務，特設專屬普通話諮詢服務和置業專家APP。另外，中銀香港亦幫助有意北上置業的客戶在港享受一站式置業服務。