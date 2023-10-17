中銀香港 持續深化灣區業務 實現金融力量互聯互通

•中銀香港推出「中銀香港跨境GO」全新跨境品牌，以雙向GO內地及香港、GO東南亞及GO海外三大核心區域為主題，全方位服務跨境客戶。

中銀香港今年推出「中銀香港跨境GO」全新跨境服務品牌，以雙向GO內地及香港、GO東南亞及GO海外三大核心區域為主題。當中粵港澳大灣區金融服務涵蓋開戶、消費支付、理財、置業、按揭、教育和保障等，全方位滿足客戶的跨境服務所需。

綜合的灣區金融服務方案

中銀香港堅持以客戶需求為中心，為港人客戶打造一系列北上綜合服務方案，滿足港人在大灣區開戶、日常消費、支付、理財、置業、按揭和保障等全方面需求。

在開戶方面，中銀香港大灣區開戶易服務為客戶提供在香港見證開立内地中國銀行（深圳、廣州及珠海）賬戶的服務，讓港人客戶足不出港就能為將來北上消費做好準備。此外，中銀香港還提供多元化支付工具，如銀聯雙幣卡、BoC Pay等。為支持前往大灣區發展的青年享受灣區支援及生活便利，中銀香港更推出「大灣區青年卡」提供一系列綜合青年服務和專屬優惠及禮遇。

同時，中銀香港為前往大灣區置業的港人提供大灣區置業易一站式貸款服務，包括一手樓按揭貸款、物業抵押貸款，以及為物業裝修等支出提供短期資金周轉的私人貸款服務，客戶可使用港幣作借貸及供款。目前，此服務已覆蓋至全部9個大灣區内地城市。而在跨境理財方面，中銀香港的「跨境理財通」，助力港人把握人民幣投資機遇，並透過與內地中國銀行緊密合作，不斷優化系統，豐富產品貨架，提供便捷的綫上服務。

中銀香港還為前往大灣區的港人客戶提供一系列周全保障計劃，為港人的灣區之旅保駕護航。

最佳的客戶服務體驗

目前，中銀香港有超過180家分行遍佈全港，並設置了9家跨境金融服務中心和5家私人財富中心，協助更多來港客戶輕鬆實現跨境資產配置需求。中銀香港始終關注跨境客戶對分行服務的需求，以客戶便利最大化為宗旨按需要調整分行的營業時間，香港國際機場分行自今年5月底起實行全年365天朝九晚七的營業安排。

產品及服務方面，除了為來港工作、讀書、生活的人士打造個性化金融理財服務外，中銀香港堅持以科技創新提升客戶體驗，透過科技優化手機銀行服務能力，客戶基本上已經可以透過手機銀行完成大部分的交易。而針對客戶必須親臨分行完成的業務，中銀香港亦新增線上預約服務渠道，客戶可提前透過中銀香港官網或微信公眾號等線上渠道進行預約。

協同的灣區一體化機制

中銀香港持續與內地中國銀行緊密聯動，透過深化兩地人員交流合作，強強聯手建立一套敏捷的一體化聯動機制，致力為大灣區客戶打造「一步即達」的同城化理財服務體驗，積極滿足客戶所需。

未來，中銀香港將持續深化大灣區業務高質量發展，包括推動業務流程數字化和線上化，增加跨境財富中心建設和專業跨境隊伍的配備，組織大灣區合作夥伴交流，增强服務人員對兩地差異化的瞭解，為實現大灣區互聯互通發展貢獻金融力量。

