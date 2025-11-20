九巴貼心創新 締造可持續寵物巴士及電巴引領發展｜至尊可持續公共交通發展｜真．生活至尊品牌大獎2025

作為本港公共交通的龍頭企業，九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）一直積極為乘客提供最優質貼心的服務，從開拓寵物巴士服務到全力引入電動化車隊，均顯示公司正以創新與永續並重的策略，回應市場變化與市民期望，鞏固其在本地交通業的領導地位。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕提到公司發展的核心理念：「貼心、創新、永續，是九巴的三大關鍵詞。」

洞察生活趨勢 以寵物友善突圍

在社會氣氛文化和生活環境轉變下，香港飼養寵物的家庭數目不斷上升，相關消費市場日益成形。九巴於去年推出寵物巴士，是全港首個提供以雙層巴士接載寵物出行的恆常交通服務，至今逾1.5萬次主人與愛寵共同享受搭巴士出遊的樂趣。寵物巴士不僅拓展客群，更體現企業對社會趨勢的敏銳洞察，九巴推出前收集乘客意見及研究地區需求，挑選多個休閒及旅遊地點試行，現時路線往返西九文化區、馬灣、西沙GO PARK等寵物友善地點，並根據意見不斷調整沿途站點。值得一提，由12月6日起推出8條全新周末恆常路線，首次於上水、粉嶺、愉景灣及黃埔設上落站點。簡學悕指，九巴推出寵物巴士是為市民的生活多走一步；並強調這不僅是市場策略，更是品牌與市民生活連結的一環。

除了一班有主人愛護的毛孩，九巴早前亦與非牟利機構「阿棍屋」合作，安排一班九巴之友義工陪同20隻被遺棄的年老狗狗乘搭「寵物巴士」暢遊西九文化區。簡學悕相信，透過活動可提升社會對動物福利的關注，宣揚人與寵物應該有平等的出行權利，履行企業應有的社會責任。