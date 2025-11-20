九巴貼心創新 締造可持續寵物巴士及電巴引領發展｜至尊可持續公共交通發展｜真．生活至尊品牌大獎2025

作為本港公共交通的龍頭企業，九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）一直積極為乘客提供最優質貼心的服務，從開拓寵物巴士服務到全力引入電動化車隊，均顯示公司正以創新與永續並重的策略，回應市場變化與市民期望，鞏固其在本地交通業的領導地位。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕提到公司發展的核心理念：「貼心、創新、永續，是九巴的三大關鍵詞。」
洞察生活趨勢 以寵物友善突圍
在社會氣氛文化和生活環境轉變下，香港飼養寵物的家庭數目不斷上升，相關消費市場日益成形。九巴於去年推出寵物巴士，是全港首個提供以雙層巴士接載寵物出行的恆常交通服務，至今逾1.5萬次主人與愛寵共同享受搭巴士出遊的樂趣。寵物巴士不僅拓展客群，更體現企業對社會趨勢的敏銳洞察，九巴推出前收集乘客意見及研究地區需求，挑選多個休閒及旅遊地點試行，現時路線往返西九文化區、馬灣、西沙GO PARK等寵物友善地點，並根據意見不斷調整沿途站點。值得一提，由12月6日起推出8條全新周末恆常路線，首次於上水、粉嶺、愉景灣及黃埔設上落站點。簡學悕指，九巴推出寵物巴士是為市民的生活多走一步；並強調這不僅是市場策略，更是品牌與市民生活連結的一環。
除了一班有主人愛護的毛孩，九巴早前亦與非牟利機構「阿棍屋」合作，安排一班九巴之友義工陪同20隻被遺棄的年老狗狗乘搭「寵物巴士」暢遊西九文化區。簡學悕相信，透過活動可提升社會對動物福利的關注，宣揚人與寵物應該有平等的出行權利，履行企業應有的社會責任。
推進電動化與智能維修
打造綠色競爭優勢
在香港邁向「碳中和」的政策框架下，九巴的電動化轉型正成為業界典範，已投放逾十年資源引入電動巴士技術，至今擁有全港最大的新能源電巴車隊，行駛總里程逾700萬公里，減少逾1.1萬噸碳排放當量，等同逾2,500名市民一年的人均排放。九巴亦利用營運電動巴士的經驗，建立本地最大規模的電動巴士維修及管理體系。「九巴學院」為全港首個獲資歷架構認證的專營巴士公司訓練機構，今年成立了業界首個達到機電署維修電動車高壓電場地規格的訓練工場，現時提供電動車維修「安全認知」（EVE）和「低電壓維修」（EVL）課程，連同預計明年開辦「高電壓維修」（EVH）課程，學員修畢後可在相關制度註冊，協助行業培育新能源車技術人員。簡學悕指，學院希望培育本地電動車維修人才，並認為電動化既是環保決策，亦是長遠營運投資，讓九巴在未來交通格局中保持領先。
此外，九巴近年引入人工智能（AI）及數據監察技術，建立「預防性維護系統」（Preventive Maintenance System），即時監控車輛運作數據，提前預測潛在問題並主動維修，令車隊可靠度顯著提升。
文化資產與品牌情感並行
除硬件創新外，九巴亦重視品牌軟實力建設。公司早前舉辦「九巴彩虹回憶」，展示歷代車款、舊式巴士座椅及站牌，吸引不少市民及巴士迷參與。活動不僅喚起港人集體回憶，亦凸顯九巴作為城市文化符號的角色。簡學悕認為，九巴透過此類品牌行動，以保存香港公共交通歷史，延續九巴文化價值。