保誠保險最值得信賴的保險夥伴 秉承「用心聆聽 實現您心」簡單便捷地保障你的財務及健康

一份保險能夠規劃家庭生活，守護每個人生。保誠保險扎根香港接近60年，秉承「用心聆聽 實現您心」的品牌承諾，宗旨「保障每個人生，誠就每個未來。」為市民提供優質的理財策劃服務及產品。品牌緊貼市場積極求變，提供簡單便捷的健康和財富解決方案，令保誠成為現今及未來最值得信賴的保險夥伴和守護者。今年保誠一口氣囊括「至尊年度最佳人壽/危疾保險平台」、「至尊傑出端到端醫療保險及保健服務平台」、「至尊年度傑出關愛企業」、「至尊年度強積金分銷商」4個獎項，足證品牌深受香港人愛戴與認同。

全面為每個人生階段護航 保誠一直承載每個家人的人生，為家庭瞻前顧後，全方位顧及客戶及家人真正的需要。為減輕客戶危疾和醫療開支的財務負擔，保誠推出的『誠保一生』危疾保系列，提供多重危疾及人壽保障，全方位為客戶每個人生階段護航，亦為即將出生的孩子提供周全保障。保誠產品管理部高級總監黃麗珍補充，「另外，保誠皇牌儲蓄產品 -『雋富多元貨幣計劃』，提供多元化的人壽保障，與其他一系列財富管理方案，亦可滿足客戶財富增值、退休保障及傳承的需要。」 利用創新科技 持續優化顧客體驗的承諾 保誠一直秉持「以客為先」的服務理念，致力提升營運流程及為客戶帶來更具價值的體驗。屢獲業界獎項的「衛星檢」及「隨身檢」，是兩項一站式體檢服務，目的是要縮短核保體檢的時間。客戶只需前往指定的衛星體檢中心，毋須遠行或走訪多個地點，就可以進行一站式體檢服務。「衛星檢」由經驗豐富的註冊護士進行初步評估，更可透過視像通訊見醫生，即時在同一個地點完成核保所需的檢查項目，例如血液化驗、超聲波、心電圖和其他影像檢查等。保誠醫務部總監鄭毅誠醫生表示，「配合保誠嶄新的『One Signature一簽通』服務，為客戶提供革新的投保和核保過程，帶來前所未有的方便和高效的體驗。」