保誠保險最值得信賴的保險夥伴 秉承「用心聆聽 實現您心」簡單便捷地保障你的財務及健康

一份保險能夠規劃家庭生活，守護每個人生。保誠保險扎根香港接近60年，秉承「用心聆聽 實現您心」的品牌承諾，宗旨「保障每個人生，誠就每個未來。」為市民提供優質的理財策劃服務及產品。品牌緊貼市場積極求變，提供簡單便捷的健康和財富解決方案，令保誠成為現今及未來最值得信賴的保險夥伴和守護者。今年保誠一口氣囊括「至尊年度最佳人壽/危疾保險平台」、「至尊傑出端到端醫療保險及保健服務平台」、「至尊年度傑出關愛企業」、「至尊年度強積金分銷商」4個獎項，足證品牌深受香港人愛戴與認同。
全面為每個人生階段護航
保誠一直承載每個家人的人生，為家庭瞻前顧後，全方位顧及客戶及家人真正的需要。為減輕客戶危疾和醫療開支的財務負擔，保誠推出的『誠保一生』危疾保系列，提供多重危疾及人壽保障，全方位為客戶每個人生階段護航，亦為即將出生的孩子提供周全保障。保誠產品管理部高級總監黃麗珍補充，「另外，保誠皇牌儲蓄產品 -『雋富多元貨幣計劃』，提供多元化的人壽保障，與其他一系列財富管理方案，亦可滿足客戶財富增值、退休保障及傳承的需要。」
利用創新科技 持續優化顧客體驗的承諾
保誠一直秉持「以客為先」的服務理念，致力提升營運流程及為客戶帶來更具價值的體驗。屢獲業界獎項的「衛星檢」及「隨身檢」，是兩項一站式體檢服務，目的是要縮短核保體檢的時間。客戶只需前往指定的衛星體檢中心，毋須遠行或走訪多個地點，就可以進行一站式體檢服務。「衛星檢」由經驗豐富的註冊護士進行初步評估，更可透過視像通訊見醫生，即時在同一個地點完成核保所需的檢查項目，例如血液化驗、超聲波、心電圖和其他影像檢查等。保誠醫務部總監鄭毅誠醫生表示，「配合保誠嶄新的『One Signature一簽通』服務，為客戶提供革新的投保和核保過程，帶來前所未有的方便和高效的體驗。」
增加強積金選擇助中小企打好「人才戰」
保誠企業方案主管黃益雄認為，員工向來是每一家企業的重要資產。保誠深切明白到，中小企整體員工數目本來就不多，因此更要打好「人才戰」，經營之路才能走得更穩更遠。為協助本港中小企增強競爭力及迎接近日人才流失的挑戰，保誠「用行動」致力協助本地僱主推出度身訂造的一站式中小企方案，提供優質強積金計劃選擇及售後服務，讓員工在挑選強積金供應商和強積金計劃時，擁有更大自由度，同時兼顧到員工在身心方面的福利和保障。作為扎根本港近60年的保險公司，保誠先後推出各種與時並進的中小企方案，至今反應熱烈。此外，保誠用不同方式走入社群接觸打工仔，包括在各區設立強積金流動諮詢站，為廣大市民適時提供最新強積金市場資訊，並提高他們對強積金管理的積極性，從而改善他們的強積金表現。
關愛企業 回饋社會
除了從保障、健康管理、強積金等多方面守護大眾外，保誠的社區投資使命更是為社區構建更美好的未來。在香港，保誠的社區投資包括4個策略重點，包括理財教育、公眾健康、社會資本及社區關懷，多管齊下夥拍各慈善機構及社會企業幫助社會各持份者。其中在理財教育方面，保誠的「生涯財智策劃家」理財教育計劃，透過桌上遊戲，向高中學生介紹金錢和風險管理等概念；公眾健康方面，保誠定期與紅十字會合辦全「誠」捐血大行動，補充本港血庫存量及協助拯救生命。在社會資本方面，保誠致力促進多元、公平和共融，並夥拍慈善機構及保誠中小企客戶，為少數族裔青年人提供實習機會；而在社區關懷方面，保誠透過義工隊伍服務不同社區，派發食物與日常用品，讓低收入人士改善生活。
保誠保險企業傳訊部主管方煒表示，作為企業，保誠努力為客人提供保障的同時，亦希望為社會略盡綿力，作出貢獻，幫助香港有需要的人。「公司會繼續努力，與香港不同社福機構同慈善團體合作，透過現有的計劃，或者共謀新的策略，為社會創造價值，帶來正面的影響。」他總結。