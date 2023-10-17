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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:31
日報

匯聚優質多元 結合專業智慧 樂思教材滿足學與教所需

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真生活至尊品牌大獎 樂思教育出版集團

•樂思教育出版集團市場部經理黃秀嫻女士(右)。

樂思教育出版集團於1998年成立，為大眾集團教育品牌，擁有逾25年的補充練習出版經驗。樂思致力於滿足孩子成長路上各階段的學習需要，提供全方位的學校支援，以及照顧家中自學所需，幫助學生透過愉快、有效的線上和線下學習體驗，愛上學習，為將來的成功奠下穩健的基石。對於能夠榮獲「至尊出版社大獎」，是大眾對品牌的嘉許和鼓勵。

出版教材 連續14年全港銷量第一

樂思多年來一直堅持提供優質產品及服務，同時緊貼時代步伐，積極融合教學科技、專業內容及創新意念於產品中。集團旗下集合了3大補充練習品牌包括樂思、躍思及眾課堂，匯聚了優質多元、專業智慧的教材產品。樂思教育出版集團市場部經理黃秀嫻表示，集團向來重視出版物的質量，「我們不但擁有具備專業學科知識的出版團隊，而且更邀得一群資深教育工作者及學術顧問，擔任編寫和審閱教材的工作，以確保教材內容恰當準確。」她又指樂思出版的教材已連續14年蟬聯全港銷量No.1*，逾98%#小學均選用樂思出版的產品。
 

真生活至尊品牌大獎 樂思教育出版集團 真生活至尊品牌大獎 樂思教育出版集團

融入教育科技 APLus智能學習平台

作為輔助教材出版的領導者，樂思在紙本補充上屢創新猷，與時並進。過去數年，品牌開始在出版物中加入形式多樣、生動有趣的電子學習資源，跳出傳統紙本練習單一的學習模式，讓學生透過補充練習，輕鬆鞏固所學之餘，提升學習興趣。在電子學習方面，樂思早在2017年開始，已拓展網上學習支援，推出「4D自學診斷平台」，及後更發展至延展版「APLus智能學習平台」(APLus)。

黃秀嫻續說，「『APLus』是集評估、自適應學習及精準學生進度分析於一體的學與教智能學習平台。系統通過配合學、教、評三方面的需求，融入教育科技(EdTech)，促進學生自主學習及提升學習興趣。」平台幫助教師快速及持續掌握學生學習表現，優化教學；並利用有組織的知識圖譜及科學化的數據提供分析，讓教師及學校精準評估學生情況，以達至因材施教，拔尖補底的效果；並能促進學生自主學習及提升學習興趣。「有效結合傳統的特質和當代的觸覺，是我們樂思的優勢。」

疫情期間，愈來愈多家長利用補充練習作為學生在家學習的工具，尤其是經歷了數年的停課及網課生活，「我們了解到學生復常後需要針對不同學習問題鞏固根基，因此樂思建議多個不同程度、不同範疇的套裝組合供家長選擇，讓學生不但可得到全面及充分的練習，家長亦可得到輔導學生的支援。」她補充。
 

真生活至尊品牌大獎 樂思教育出版集團

•作為輔助教材出版的領導者，每年書展樂思出版社的攤位經常擠滿家長和學生。

真生活至尊品牌大獎 樂思教育出版集團

•黃秀嫻(右)感謝大會頒發「至尊出版社大獎」，認為是大眾對品牌的嘉許和鼓勵。

線上線下學習體驗  讓學生愛上學習

樂思作為市場上領先的補充教材品牌，雖然面對本港學生人數及出生率結構性下跌等的不明朗因素，但樂思對補充教材出版行業仍然充滿信心。未來樂思除了繼續專注補充練習業務，為教師、學生及家長提供最好的學與教支援外，亦會持續發展「APLus」。黃秀嫻解釋，「我們希望利用科技，幫助教師分析數據，讓學生更有效去學習，從而提升學習效果。透過線上線下全面的支援，紙本和電子學習的緊密結合，讓學與教形式更多元化、多樣性，更緊貼時代的需求。」樂思冀與學界攜手並肩，支援教師的教學工作，照顧家中自學所需，幫助學生透過愉快、有效的線上、線下學習體驗，愛上學習，為將來的成功奠下穩健的基石。

*根據顧問公司2023年香港小學補充練習書局調查報告
#根據顧問公司2023年香港官立、津貼及直資小學書單抽查報告

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