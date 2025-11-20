執意做到最好 為您提供更好 味力之旅 顛覆業界 為旅遊業注滿活力｜至尊創新行程旅行社｜真．生活至尊品牌大獎2025

坊間不同旅行社的辦團景點大同小異，為了搶客，價格戰在所難免，惟影響業界健康發展。憑藉經營廣東省短線團打響名堂的「味力之旅」，15年來持續顛覆業界，以「人無我有」開創過不少深度純玩、高質難忘旅行團，由口碑滿載的馬爾代夫「神團」、只辦一團的日本「追楓」、「賞雪」遊，到夥拍阿聯酋航空呈獻「泰豪玩」旅程，其作風創新引來同業仿傚。正如味力之旅董事總經理吳日川Kenji笑言，「行程可仿傚，真髓永難抄。能夠推動行業革新，整體水準提升，最終每位旅客持續受惠，值得我們堅持。」

恪守「執意做到最好 為您提供更好」宗旨 回想起15年前，年紀輕輕即創立味力之旅的Kenji，有感童年家境並不富裕，所以很珍惜全家人一同旅行的機會。「明白到不少人是付出很多時間和金錢，才換來或許是人生第一次，甚至是唯有一次的家族旅行，因此我時常叮囑領隊，要將心比己，視客如親，讓行程變成他們一生中難忘的經歷。」他又指過往業界存在過不健康發展，如隱性收費活動和行程強制購物等，因此味力之旅致力於提供優質旅行團，提升行程透明度，領導服務標準，為旅遊業注入活力。「我們重視團隊建設，除確保每位員工理解並實踐企業核心價值外，就連合作的服務供應商也應與我們步伐一致。」為此，他建立一套人性化管理機制，透過客戶推薦讓前線賺取積分，以獎金鼓勵分店前線和帶團領隊提供卓越服務，提高熟客回頭率。

規劃至地接一條龍服務 疫後主管級零流失 有別於傳統旅行社將團友轉交當地接待，Kenji指包括中國大陸、韓國、泰國、越南等地已有直營服務點，實施「一條龍」管理模式，變相由行程規劃到當地接待，全程自主掌控，如當地提供懂粵語的導遊等，而且由港人培訓各地人材。這不僅能減輕營運成本，拉近旅行時的文化差異，亦可提供更貼心、具品質和效率的服務。另外，味力之旅非常重視人才培育，特別是近年業界青黃不接，年輕人因前景不明而不願入行，故Kenji特別珍惜和員工相處的點滴，上下一心，員工歸屬感高，難怪他笑言捱過疫後通關時，主管級以上團隊陸續回來，幾乎零流失率，令公司快速恢復穩定質素。