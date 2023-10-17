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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:27
日報

天龍牌秉持誠信務實 積極創新經營態度 用心將香港獨有風味帶到每家每戶

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真生活至尊品牌大獎 天龍牌

•新億食品有限公司零售及貿易經理陳泰龍Harvey。

在香港，每個家庭十之八九家裏也常備罐頭類產品。其中大受港人歡迎的天龍牌，三十多年來專注在香港經營罐頭食品生產及批發，一直以產品種類多、性價比高、獨有香港風味三大優勢，於餐飲界享負盛名，獲世界各地食品商支持。面對變化萬千的食品市場，天龍牌重視產品品質之餘不斷推陳出新，一次又一次改革飲食文化，因而連續兩年榮獲「至尊罐頭食品品牌」，未來將會繼續以誠信務實及積極創新的態度，為港人帶來更多優質且美味的食品。

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持自設廠房優勢  確保產品安全優質實惠 公司上下一心士氣爆燈

新億集團自成立以來秉持著「新機無限、和諧共贏」的理念。零售及貿易經理陳泰龍Harvey指，「我們相信市場上商機無限，只要互相配合及和諧包容，定能達至雙贏的合作。」處於競爭激烈的食品市場，新億集團的最大優勢之一莫過於自設廠房，從源頭管理、開發，到生產以至市場銷售，提供一條龍服務。在此優勢下，每一件產品不但皆經過一絲不苟的品質監控，在成本控制及貨源方面亦較為穩定，產品規格也可按客戶要求身訂造，有助更有效控制成本及大大節省流程和時間，給予客戶更大的信心保證。對於能夠確保送到每位香港人手上的產品為最安全、最優質、價錢最實惠，天龍牌一直感到自豪。

而對內，新億集團近年投放更多資源予提升各部門軟件及系統管理，提高效能及減少內耗。完善各部門運作流程，配合人性化管理，務求在管理上取得最佳平衡點，同時積極吸納人才。Harvey分享，「老闆們當每一位員工如同自己仔女，在公在私也是有傾有講。如員工對公司有任何意見，可隨時直接向老闆反映；當公司每做任何決定，也必定先聆聽大家意見，在發展及意見當中取得平衡，真正做到上下一心，士氣爆燈。」

創新點子源源不絕 推陳出新過百款產品

市場變化瞬息萬變，無疑為每個食品生產商所面對的業務挑戰之一。而新億集團一直以積極創新態度，加快新品研發和投放，以及增強產品組合系列性，一次又一次改革飲食文代，成功突圍。而他們源源不絕的新品研發靈感通常來自三個方面：一，觀察市場需要，如為方便客人而研究改變包裝，推出長條形擠裝花生醬。市場追求健康飲食，便順勢推出天龍無添加足料湯品或粥品系列；二，發掘有潛質產品，天龍牌定期會於不同美食展中「尋寶」，引入符合港人口味的食品，如去年的歐洲西式產品，包括黑松露系列、橄欖油、葡萄黑醋醬、紅白葡萄酒等高級產品，市場反應出乎意料之外地受歡迎，增強他們經營西式產品的信心；三，銷售人員的建議，銷售人員作為用家更了解消費者需要，公司聽取意見後會與自家廠房嘗試研發。而對於原有產品系列，新億集團也繼續研發出不同味道、不同質感的罐頭鮑魚、火腿餐肉等等，不斷強化和完善品質，令到新億集團至今已有超過100款產品在市場流通。
 

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一直與香港人逆境同行 定期支援社福機構 

作為紮根香港的食品生廠商，新億集團在回饋社會方面同樣不遺餘力。回想上年疫情期間，罐頭類產品成為香港市民生活的必需品，新億集團積極贊助政府發放之疫情包外，在難以安排貨品到香港的情況下，即使需要付上高幾倍的物流費用，新億集團也堅持要將產品準時送到香港，以確保市場穩定，令市民安心，一盡社會責任。天龍牌定期也會贊助社福機構，如安老中心、社區中心等，希望略盡綿力，為社會上的弱勢社群送上一點關心。

本月推新產品 完善線上銷售渠道  積極進軍高端市場

提及未來動向，除了透過自家廠房研發更多港式風味的產品外，新億集團更會引入更多外國品牌，本月亦會正式推出全新日式醬汁系列，令公司業務更多元化。另外因線上消費為大勢所趨，尤其罐頭這類較重的產品，更多人傾向於網購，因此公司將會投放更多資源予網上及自家網店，以進一步推廣品牌，擴大客戶群。Harvey最後更透露，公司希望天龍牌鮑魚的形象為大眾化的同時，不失高貴矜貴的一面，未來將積極進軍高端市場，進一步拓展銷售渠道，在年末的工展會也將以較高端且新穎的設計概念示人，值得期待！
 

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