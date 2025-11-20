從頭程到最後一哩配送 照顧周全 GoGoX企業物流方案 智慧物流撐全港｜至尊物流平台服務大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

運輸物流是支撐百業背後的血脈，對推動經濟活動發展至關重要。借助科技革新，GoGoX由起初單純app召貨車，蛻變成懂得智能配對的智慧物流平台，近年大力發展GoGoX企業物流方案，為各行各業排憂解困，從頭程配送(First-mile Delivery)到最後一哩配送(Last-mile Delivery)均照顧周全。GoGoX區域企業總監翁雅麗Alice表示，「由倉儲管理至點對點運送，為企業提供靈活彈性的庫存規模與運力，應對市場不同變化。」能夠成為全港企業的好幫手，GoGoX企業物流方案勇奪「至尊物流平台服務大獎」，實屬當之無愧。

建立韌性供應鏈 超越「乜X都送」 GoGoX在香港坐擁逾4萬名司機夥伴的龐大運輸網絡，其「乜X都送」口號搶眼醒目，形象可謂深入民心。憑藉其「乜X都送」使命，簡單如GoGoVan快速叫貨van作點對點甚至多點送貨，抑或透過智能配對速遞服務，提供兩小時內即時送貨、四小時派送、次日派送、上門收送等，涵蓋電單車、貨van至16噸重型貨車的貨運服務，一應俱全。然而Alice強調品牌的業務重心不止聚焦運送流程，而是協助各行各業度身訂造完整韌性物流供應鏈。「市場變化萬千，尤其是年末消費旺季，借助GoGoX企業物流方案彈性調整運力，毋須承擔固定車隊成本，聚焦營銷。」她續指，GoGoX企業物流方案除提供如車隊管理、臨時遞送等外，更拓展至提供倉儲空間和庫存管理，結合自有與衛星倉儲來提升營運彈性，還有包裝加工、揀貨拆箱重整等，由貨物未出門開始已能實時掌握貨物流向。「我們更提供GoGoX Business App，增設『一帳戶多用戶』功能，企業客戶能無縫整合與管理所有員工的訂單。」她又指將AI驅動的分析功能嵌入平台，幫助客戶預測需求、優化路線並提高準時交貨率。

企業物流方案成增速引擎 GoGoX近年積極拓展B2B市場，令企業物流方案已成為品牌的核心增長引擎。在2025年上半年，該服務收入便達2.54億港元，增長10.5%，佔品牌總收入七成以上。Alice表明，在經濟低迷時期，客戶仍選擇GoGoX印證了我們同行理念。「在剛過去的中秋及國慶檔期期間，適逢颱風襲港為物流業帶來嚴峻考驗，平台整體運送訂單量仍錄得穩定增長，相較去年中秋檔期，平台訂單按年多近6%。企業物流服務亦表現理想，即日及翌日物流服務訂單分別按年增長近五成至1.25倍，反映市場對靈活、高效的物流需求日增。」她表示GoGoX已為第四季的物流高峰作好準備，平台將推出多項獎賞活動回饋司機夥伴，確保運力充足。展望未來，隨著年末節慶訂單增加，Alice預期消費市場回暖，帶動GoGoX整體業務增長，電商及餐飲業物流需求將持續上升，她認為持續深化AI應用，提升品牌服務與營運效率，讓客戶滿意。