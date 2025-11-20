德福廣場45年見證九龍東蛻變 展現港鐵「鐵路加物業」發展模式建設活力社區｜至尊社區連繫大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

港鐵公司與香港並肩成長逾45年，以「鐵路加物業」發展模式為香港建設多個社區，成為本地城市規劃與經濟發展的重要引擎。當年首個項目位於九龍灣的德福花園及德福廣場，今年踏入開業45周年，為居民建設無縫連接鐵路服務、住宅、商場配套和社區設施的社區，連繫及照顧區內居民衣、食、住、行的日常生活所需。 作為港鐵首個鐵路物業發展項目，德福廣場自1980年分階段投入運作，連同建於港鐵九龍灣車廠的平台上的住宅物業德福花園，成為當時全球同類建設中規模最大的項目，開創了鐵路連接住宅、商場與公共設施的先河，一直推動九龍灣經濟及社會民生的高速發展，見證九龍東由當年的工業重鎮蛻變成現時商住並存的核心地區。

德福廣場開業45周年

「以人為本」連繫及照顧區內居民需要 德福廣場作為九龍東其中一個最具標誌性的商場，45年來積極配合社區發展及顧客需求的變化，並與商戶一起經歷時代變遷。自1980年開業後，德福廣場經歷多次擴建及翻新，至90年代，港鐵拆卸舊總部興建德福廣場二期，並在鄰近車廠興建兩幢商業大廈，同時整合交通交匯處，隨後於2007年翻新德福廣場一期及於2015年擴建德福廣場二期，令整體商戶數量增至近300間。時至今日，德福廣場仍是九龍東商戶數量最多、種類最齊全的商場，為周邊上班族、顧客及居民提供多元化的購物、餐飲及消閒娛樂選擇。 德福廣場的成功不僅在於其商業價值，更源自與社區的連繫與凝聚力。商場除積極協助商戶創造商機外，亦非常重視與商戶之間的友好關係。個別在德福廣場開業初期已進駐的商戶，包括長豐中西藥房、新德福書局及茜廊餐廳至今仍與港鐵同行，與德福社區及不同社區持份者攜手創造了無數的珍貴回憶。德福社區作為港鐵「鐵路加社區」概念下成功發展的社區，奠定港鐵為香港建設更多以人為本、可持續發展社區的方向，亦成為港鐵往後創建更多社區的藍本，當中包括杏花邨與杏花新城、綠楊新邨與綠楊坊、日出康城與The LOHAS康城，以及港島南岸與THE SOUTHSIDE等，而當中每一個多元化社區均蘊藏著港鐵公司對香港、社區及居民的關顧。