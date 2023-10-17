恒生以變應變 Digital Banking服務創新又貼心

恒生致力為客戶提供無縫的線上線下全方位服務體驗，將許多日常的分行服務例如是開戶口及入票等數碼化，讓客戶不用親臨分行都可以透過Digital Banking全天候輕鬆理財，同時亦體現恒生「未來分行」服務概念，以創新破格的思維預視客戶的未來需要，配以先進的科技元素及可持續發展的理念，為客戶提供具創見、貼心和擁抱未來的銀行服務。

對於榮獲由《am730》頒發「至尊數碼銀行服務」一獎項，得到客戶及業界對恒生數碼銀行的認同，是對恒生銀行很大的鼓勵。2023年是恒生為香港人服務了90周年的里程碑，恒生Digital Banking推出多項創新服務，讓客戶享受到優質、易用及安全的數碼銀行體驗。同時，恒生亦走進虛擬世界，積極成為業界於Web 3.0創新發展的先驅，秉承銀行「恒變生無限」的企業精神。

以客為本 糅合人性化與數碼科技

恒生多項嶄新服務都彰顯「以客為本」的精神，以今年推出的「恒生Mobile App - 貼心簡易版」為例，提供較簡單的介面，讓不同理財需要的客戶可以輕鬆處理基本銀行事務，並加設全港首次採用的舉報功能，讓客戶可以直接致電恒生查詢或舉報可疑交易，保障賬戶安全。事實上，「貼心簡易版」無論是在服務選項、介面及功能，都以客戶的需要為設計中心，讓客戶可以享用貼心、簡易又安全的數碼銀行服務。

另一項集創新及貼心於一身的數碼服務就是於今年8月推出的Money Master儲蓄計劃工具，它會自動追蹤客戶的恒生港元戶口和信用卡的支出，實時更新儲蓄狀況，客戶更可以登記H A R O WhatsApp接收儲蓄進度提示及個人化的儲蓄建議，並根據自己的需要和能力輕鬆實現目標。

全面提升產品功能 客戶理財更加得心應手

除了推出創新又人性化的數碼服務外，恒生亦不斷優化其產品組合，多款銀行產品無論是在功能、安全性及易用度方面都得到全面提升。以信用卡為例，恒生Mobile App增設轉撥或增加信用卡限額的功能，讓客戶在簽賬時更加靈活方面；另外又推出即時封鎖信用卡功能，大大加強信用卡賬戶安全。這些貼心服務帶動恒生Mobile App的使用量節節上升。

與客戶同步邁向Web 3.0

恒生積極拓展Web 3.0業務，今年初登陸虛擬世界The Sandbox的MetaGreen，開設恒生銀行元宇宙分行，並推出香港零售銀行界首個供客戶使用的NFT錢包「HS3」，讓客戶享有全新及安全的數碼資產體驗。

展望未來，恒生會繼續完善客戶使用數碼銀行時的過程和產品，提供全面及人性化的貼心理財體驗，並開發創新的數碼服務。同時，亦會積極留意Web 3.0及虛擬資產市場的發展，探索金融創新。

