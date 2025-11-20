推動客戶從「AI Ready」升級為「AI Expert」引領AI盛勢 csl積極應用5G技術 持續推動創新發展｜至尊5G流動通訊服務｜真．生活至尊品牌大獎2025

csl榮獲am730頒發「至尊5G流動通訊服務」大獎，香港電訊個人業務行政總裁林國誠先生感謝專業評審和讀者的支持。

自2020年5G服務正式於香港推出以來，csl憑藉穩定的網絡表現及廣泛覆蓋，成功鞏固市場領導地位。面對人工智能（AI）的快速發展，csl除了持續提升其5G服務質素，更積極將AI技術融入產品和服務。品牌最近榮獲am730頒發「至尊5G流動通訊服務」大獎，彰顯其市場影響力及對優質客戶服務的承諾。

csl已陸續於多個港鐵站完成「5G黃金頻譜」升級，最近已擴展至油麻地站。

5G黃金頻譜陸續進駐港鐵 新增「黃金漫遊」服務

csl致力為市民提供高速、低時延的5G網絡服務，最近已陸續將港鐵站的網絡升級至3.3GHz及3.5GHz的「5G黃金頻譜」，連同最近升級的油麻地站，csl已於油塘、鰂魚涌、香港、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、尖沙咀、九龍及北角共12個港鐵站完成網絡升級。此外，csl特別為繁忙的觀塘港鐵站月台完成網絡覆蓋升級，充分考慮及滿足該站的網絡需求。

此外，csl亦推出「黃金漫遊」服務，讓客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞等八個港人旅遊熱點使用漫遊服務時，可獲當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受更高速、穩定及更流暢的連線體驗。

所謂「黃金頻譜」指的是頻譜的中頻段，具有速度快和覆蓋範圍廣的特點，且穿透建築物的能力更強，能穩定應付視像通話和串流影片等高速數據傳輸需求。