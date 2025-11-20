推動客戶從「AI Ready」升級為「AI Expert」引領AI盛勢 csl積極應用5G技術 持續推動創新發展｜至尊5G流動通訊服務｜真．生活至尊品牌大獎2025

自2020年5G服務正式於香港推出以來，csl憑藉穩定的網絡表現及廣泛覆蓋，成功鞏固市場領導地位。面對人工智能（AI）的快速發展，csl除了持續提升其5G服務質素，更積極將AI技術融入產品和服務。品牌最近榮獲am730頒發「至尊5G流動通訊服務」大獎，彰顯其市場影響力及對優質客戶服務的承諾。
5G黃金頻譜陸續進駐港鐵 新增「黃金漫遊」服務
csl致力為市民提供高速、低時延的5G網絡服務，最近已陸續將港鐵站的網絡升級至3.3GHz及3.5GHz的「5G黃金頻譜」，連同最近升級的油麻地站，csl已於油塘、鰂魚涌、香港、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、尖沙咀、九龍及北角共12個港鐵站完成網絡升級。此外，csl特別為繁忙的觀塘港鐵站月台完成網絡覆蓋升級，充分考慮及滿足該站的網絡需求。
此外，csl亦推出「黃金漫遊」服務，讓客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞等八個港人旅遊熱點使用漫遊服務時，可獲當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受更高速、穩定及更流暢的連線體驗。
所謂「黃金頻譜」指的是頻譜的中頻段，具有速度快和覆蓋範圍廣的特點，且穿透建築物的能力更強，能穩定應付視像通話和串流影片等高速數據傳輸需求。
推動AI普及 由「AI Ready」到「AI Expert」
為了讓更多市民體驗5G網絡所帶來的無限可能，香港電訊於2023年成立AI Academy，並於過去兩年舉辦逾200場免費工作坊，吸引超過12,000名市民參與學習如DeepSeek、ChatGPT、Copilot等熱門AI工具。此外，csl亦上載逾百條AI小知識，讓市民隨時隨地獲取最新資訊；去年更將全線門市升級為「AI Store」，由AI專員及AI助手Aisha協助客戶親身體驗和應用AI服務，推動AI普及，邁向全民「AI Ready」。今年集團更進一步，與全球領先生成式人工智能（GenAI）搜尋初創公司Perplexity合作，為旗下個人客戶提供為期一年的免費Perplexity Pro進階AI服務，配合線上及線下教學，協助用戶由「AI Ready」升級成為「AI Expert」。
獨家率先引入AI智能眼鏡 引領生活新形態
最近csl獨家引入全新「Rokid Glasses」，全球首款消費級結合人工智能（AI）與擴增實境（AR）技術的智能眼鏡，更支援廣東話語音操作，集合如DeepSeek等多個頂尖AI模型，兼配備AR光波導技術，打造革新智慧生活體驗。配合csl的優質、低時延5G網絡，支援智能辨識、89種語言翻譯及導航等功能，提升使用流暢度和穩定性，非常適合熱愛旅行的用戶。
由5G流動網絡營運商逐步轉型為AI流動網絡營運商，csl過去兩年持續演進，整合AI產品及應用，並教授及分享AI知識，協助市民由「AI Ready」成為「AI Expert」。此舉不僅展現csl擁抱科技創新的決心，也標誌著品牌的發展，推動香港進入AI新時代。