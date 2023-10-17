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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:39
日報

新地以心建家 NOVO LAND健康生活延續可持續願景

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新鴻基地產（新地）一直秉持「以心建家」的精神，發展優質的住宅物業，為顧客打造理想安樂窩。新地今年再次榮獲「至尊地產發展商大獎」，印證新地的信譽品牌、產品吸引力和優秀服務備受市場肯定。新地與時並進，除了追求卓越的建築質素，也重視現今世代對健康及可持續發展生活的追求。今年年中開始入伙的NOVO LAND，新地便以創新意念及智能科技，為住戶打造嶄新的「Wellness」與「Smart」兼備的生活體驗。

新地持續投放資源，運用創新科技優化旗下物業的環保表現。NOVO LAND是新地在屯門區歷來最大型的私人住宅發展項目，將可持續發展、大自然和藝術元素融入建築設計當中，打造「Wellness Living」的居住環境。NOVO LAND是全港首個同時獲得三項國際級健康建築認證的住宅物業，三項認證分別為《WELL健康建築標準™》Version 2 預認證、《WELL健康社區標準™》，及Fitwel健康建築「二星級」認證，成為綠色居所的新指標。

新地用心打造NOVO LAND的會所，提供多項優質設施。其度假式園林住客會所NOVO Resorts連公用花園及遊樂地方的總面積約40萬平方呎，會所配備88項悠閒遊樂設施及娛樂服務，包括近3.2萬平方呎的水上遊樂設施、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間、兩個健身室、寵物玩樂天地等；而園林花園亦融入大自然元素，屋苑設5個主題園林、種植超過300棵綠樹，合共逾12萬棵植物，戶外更設有全齡健身園、瑜伽空間、太極園、以及燒烤園、戶外劇場等。

除了豐富的設施和園林花園外，新地為NOVO LAND注入藝術元素，邀請了數十位本地資深及年輕創作者，包括殿堂級藝術家，以四大優質生活領域和正向價值觀—「歡樂和諧」、「全人健康」、「綠色生活」及「愛在家園」，創作101件藝術品，包含壁畫、雕塑、西方繪畫、中國藝術、攝影、數碼創作、裝置藝術，和工藝美術，成就獨有的藝術長廊。
 

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融合創新科技  便利生活

善用科技可提升生活品質，NOVO LAND引入「智慧管理、化繁為簡」的概念，住戶透過專屬手機應用程式「Live e-asy」內的虛擬鑰匙，便可免觸通行全屋苑，由進入屋苑、會所，以至乘搭升降機和開啓信箱，都可簡單透過「Live e-asy」辦到。住客亦可透過「Live e-asy」預訂會所設施和服務，以及查閱會所設施的實時使用情況。

NOVO LAND亦擁有新地住宅最大型的機械人服務團隊，其先進的人工智能服務生，涵蓋禮賓服務、派對娛樂、送物、侍餐、運送大型行李、保安巡邏及消毒清潔等多項職能，憑藉覆蓋全屋苑的5G網絡，機械人可自行乘搭電梯來往會所及屋苑各處空間，將住客所需直送門前，提供全方位周到服務。

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