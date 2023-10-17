東方表行與時並進 打入藝文界吸年輕客群 「」感受獨一無二時間奧秘

「您的Take Your Time時刻，是甚麼時間？」時至今日，腕表依然不僅是看時間的工具，它所代表的身分象徵、生活品味，所蘊藏的個人故事和時間流動的奧秘……勻令每一隻腕錶的存在和價值並無可取替。紮根香港62載的鐘表零售商東方表行一直透過與時並進的銷售服務和營銷策略，致力推廣腕表的魅力。其「Take Your Time」主題企劃將本土文化結合時間，分享了屬於四位職人獨一無二的時間意義。貼地營銷成功在各界引起莫大迴響，獲選為「至尊鐘錶創新營銷大獎」絕對是實至名歸。
秉持以客為本初衷
線上線下雙軌並行提升客戶體驗
東方表行雖然歷史悠久，但作風絲毫不守舊。東方表行(大中華區)市場推廣及數碼營銷主管曾子禧Anthony強調，「我們著重『與時並進』四字，樂於衝破舊有框架；當然，公司無疑背負著傳統包袱，但改變與初衷並無衝突，我們依然秉持以客為本的核心價值，盼望與客戶建立互信、長久、朋友般的關係。」
與時並進並非只是口號，由店鋪裝潢、員工制服，到銷售服務，東方表行也持續因應趨勢而適時作出改變。其中，東方表行因「疫」境開拓了新機遇，網上商店平台推出的一對一銷售顧問服務，可提供由專業銷售顧問親自將貨品送到府上，並即場提供售後支援服務。客戶能享受賓至如歸的購買體驗之餘，作為賣方的東方表行也能藉此拓展客源，建立更緊密關係，為雙贏的銷售模式。在營銷方面亦然，東方表行同樣運用線上線下雙軌並行的方法。「我們經常透過社交媒體平台推廣最新情報，吸引潛在顧客，再配合新表體驗會、快閃店等實體活動，讓客戶親身試戴和感受，全方位提升客戶體驗滿意度。」
合年輕人進軍藝術文化界
Take Your Time系列獲正面迴響
在智能手機、手錶等盛行下，如何開拓年輕人市場為眾多鐘錶品牌以及鐘表零售商面對的難題之一。為了貼近年輕人想法，東方表行「進軍」藝文界，希望透過多元化活動，將腕錶的特點、與時間之間的奧妙之處，深入淺出地灌輸予年輕人，讓他們發掘腕表獨一無二的美。近年最具代表性的營銷項目莫過於60周年之際推出的「Take Your Time」主題企劃。當中四條短片，四位從事與本土文化相關的職人，以四種感官道出四個對時間截然不同的見解。以「Take Your Time Rediscover The City」為題，鼓勵大眾慢下腳步，感受香港的獨有「脈搏」，成功獲得各界正面迴響。
Anthony續分享，「我們早前與霓虹燈保育機構Tetra Neon Exchange進行的保育計劃就正正是『Take Your Time』活生生的例子，保育並非一朝一夕便能完成。」原於中環德輔道中分店的霓虹燈招牌成功保育後，更在大館展覽《霓續》中展出。「這次展覽獲得各界正面評價，尤其看到不少年輕人願意駐足觀看保育影片，了解招牌字體用色的特點，以及背後的歷史價值，讓我們感到十分鼓舞。」
關注學生生涯規劃教育
帶頭支援非華語學生
在回饋社會方面，東方表行作為本地企業一直積極履行企業社會責任。除了捐錢、義工服務等，Anthony指，「公司認為每位學生也是未來棟樑，無分背景也該獲得同等支援，因此投放不少資源予弱勢社群。」例如有見小四小五學生於疫情時以網課為主，缺乏社交機會，東方表行舉辦了【童享時間．同享啟航人生】– 兒童人生規劃工作坊，透過遊戲形式和近期大熱的MBTI 16型人格，希望來自不同家庭的小學生們認識自己，有助往後升中或職涯規劃；亦十支持非華語學生，讓他們透過職場影子體驗計劃，親身了解鐘錶零售業的運作，同時以身作則藉此鼓勵業界及大眾給予非華裔更多平等機會。
進一步完善售前售中售後流程
帶領年輕新手「入坑」
展望將來，除了客戶體驗，「腕表保養」一環將會是東方表行發展重點之一。東方表行於兩年前自設腕表維修服務中心，Anthony解釋「近年愈來愈多人關注保養問題，公司認為若香港擁有最專業的表匠和配備，便可以省卻送往外國修理所需的時間和保險等，因此即使成本高也堅持『要做便做到最好』，進一步完善售前、售中、售後的整個流程。」東方表行也希望透過藝術文化繼續與年輕客群交流，加強品牌建設，提供更多渠道讓他們了解東方表行，以及啟發對鐘錶的興趣。以每一枚時計與大家捉緊每個時機，帶領年輕人打開鐘錶世界的大門，享受擁有人生第一隻腕錶的樂趣。