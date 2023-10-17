東方表行與時並進 打入藝文界吸年輕客群 「」感受獨一無二時間奧秘

「您的Take Your Time時刻，是甚麼時間？」時至今日，腕表依然不僅是看時間的工具，它所代表的身分象徵、生活品味，所蘊藏的個人故事和時間流動的奧秘……勻令每一隻腕錶的存在和價值並無可取替。紮根香港62載的鐘表零售商東方表行一直透過與時並進的銷售服務和營銷策略，致力推廣腕表的魅力。其「Take Your Time」主題企劃將本土文化結合時間，分享了屬於四位職人獨一無二的時間意義。貼地營銷成功在各界引起莫大迴響，獲選為「至尊鐘錶創新營銷大獎」絕對是實至名歸。

秉持以客為本初衷

線上線下雙軌並行提升客戶體驗

東方表行雖然歷史悠久，但作風絲毫不守舊。東方表行(大中華區)市場推廣及數碼營銷主管曾子禧Anthony強調，「我們著重『與時並進』四字，樂於衝破舊有框架；當然，公司無疑背負著傳統包袱，但改變與初衷並無衝突，我們依然秉持以客為本的核心價值，盼望與客戶建立互信、長久、朋友般的關係。」

與時並進並非只是口號，由店鋪裝潢、員工制服，到銷售服務，東方表行也持續因應趨勢而適時作出改變。其中，東方表行因「疫」境開拓了新機遇，網上商店平台推出的一對一銷售顧問服務，可提供由專業銷售顧問親自將貨品送到府上，並即場提供售後支援服務。客戶能享受賓至如歸的購買體驗之餘，作為賣方的東方表行也能藉此拓展客源，建立更緊密關係，為雙贏的銷售模式。在營銷方面亦然，東方表行同樣運用線上線下雙軌並行的方法。「我們經常透過社交媒體平台推廣最新情報，吸引潛在顧客，再配合新表體驗會、快閃店等實體活動，讓客戶親身試戴和感受，全方位提升客戶體驗滿意度。」

