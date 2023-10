東方表行與時並進 打入藝文界吸年輕客群 「TAKE YOUR TIME」感受獨一無二時間奧秘

「您的Take Your Time時刻,是甚麼時間?」時至今日,腕表依然不僅是看時間的工具,它所代表的身分象徵、生活品味,所蘊藏的個人故事和時間流動的奧秘……勻令每一隻腕錶的存在和價值並無可取替。紮根香港62載的鐘表零售商東方表行一直透過與時並進的銷售服務和營銷策略,致力推廣腕表的魅力。其「Take Your Time」主題企劃將本土文化結合時間,分享了屬於四位職人獨一無二的時間意義。貼地營銷成功在各界引起莫大迴響,獲選為「至尊鐘錶創新營銷大獎」絕對是實至名歸。

•「Take Your Time」主題企劃。

合年輕人進軍藝術文化界

Take Your Time系列獲正面迴響

在智能手機、手錶等盛行下,如何開拓年輕人市場為眾多鐘錶品牌以及鐘表零售商面對的難題之一。為了貼近年輕人想法,東方表行「進軍」藝文界,希望透過多元化活動,將腕錶的特點、與時間之間的奧妙之處,深入淺出地灌輸予年輕人,讓他們發掘腕表獨一無二的美。近年最具代表性的營銷項目莫過於60周年之際推出的「Take Your Time」主題企劃。當中四條短片,四位從事與本土文化相關的職人,以四種感官道出四個對時間截然不同的見解。以「Take Your Time Rediscover The City」為題,鼓勵大眾慢下腳步,感受香港的獨有「脈搏」,成功獲得各界正面迴響。

Anthony續分享,「我們早前與霓虹燈保育機構Tetra Neon Exchange進行的保育計劃就正正是『Take Your Time』活生生的例子,保育並非一朝一夕便能完成。」原於中環德輔道中分店的霓虹燈招牌成功保育後,更在大館展覽《霓續》中展出。「這次展覽獲得各界正面評價,尤其看到不少年輕人願意駐足觀看保育影片,了解招牌字體用色的特點,以及背後的歷史價值,讓我們感到十分鼓舞。」