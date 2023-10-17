港鐵善用科技推動「智慧出行」 聚焦三大範疇提升顧客服務體驗

生活離不開衣食住行，港鐵的本地鐵路每日服務超過450萬人次，是港人出行最常用的公共交通工具之一。港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲（Cheris）表示，公司一直致力提供安全、可靠及高效的鐵路服務，並且持續提升顧客服務體驗。隨著科技日新月異，港鐵亦積極在鐵路營運、維修及顧客服務之中融入科技及創新方案，打造「智慧鐵路」，同時推動「智慧出行」，為乘客帶來更個人化、無縫及關愛共融的出行體驗。

服務可靠度保持99.9%高水平

經歷數年疫情後，Cheris透露，港鐵今年上半年的乘客量已逐步回升，計及來自新鐵路綫的貢獻，本地鐵路服務的乘客量已重回疫情前水平的逾九成。她指出，縱使港鐵每日的載客量高達數以百萬計人次，但列車按照編定班次行走及乘客車程準時程度仍然保持99.9%的高水平，「背後實在有賴整個營運團隊的專業付出」。

融入創新科技推動「智慧出行」

港鐵一直持續完善其鐵路網絡、資產及服務。Cheris表示，公司未來五年會投入超過650億港元，進行鐵路資產更新及維修保養。在顧客服務方面，港鐵過去幾年及未來則已投放及預留接近20億港元，透過應用最新科技，以及因應乘客需要，持續推展不同「智慧出行」項目，目前主要聚焦三大範疇，包括「顧客體驗3.0」、關愛共融旅程，以及智慧營運團隊。

更多出行資訊助乘客更好計劃行程

「顧客體驗3.0」包括個人化出行體驗、智能客務模式，以及多元化支付方式。Cheris透露， MTR Mobile 現時每月有200萬活躍用戶，較2020年增加一倍，所以公司持續提升其功能，務求為乘客提供更多實時、個人化的出行資訊。

其中顯示下班車到站時間的「Next Train」功能，現已覆蓋9條重鐵綫及輕鐵，包括今月新加入的觀塘綫，達至所有市區綫都有此功能。 而「車廂載客情況顯示」就將於今年內推展至南港島綫。

港鐵希望將MTR Mobile打造成一個集交通、生活、購物、泊車資訊及儲分換分等於一身的「智慧生活好幫手」，並透過大數據分析，為用戶提供更個人化的服務及資訊，例如按用戶乘車習慣，主動提供合適乘車路綫或優惠資訊等，幫助乘客更容易掌握及計劃行程。

