百年標準 不變承諾 明德國際醫院 為每一位病人創造真正醫療價值｜至尊私營醫療機構服務大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

明德國際醫院醫療營運總經理張莉Jenny

屹立山頂超過一個世紀，明德國際醫院始終堅守一個醫療服務的標準：從不因病人的身份、背景或知名度而有所差異。明德認為，其品牌的價值，並不在於奢華裝潢或外界標籤，而是源於更深層次的承諾——為每一位病人創造真正醫療價值。這份初心，讓明德在香港私家醫療市場中，建立起「Accessible Excellence」的品牌認知，以「百年標準、不變承諾」回應社會對專業與安心的需求。勇奪「至尊私營醫療機構服務大獎」，實至名歸。

打破「貴族醫院」刻板印象

專業與安心才是真正的奢華 每當提到私營產科服務，外界往往只聚焦於社會名人選擇在哪裡迎接新生命。但對明德而言，旨在證明醫院提供給社會名人所信賴的醫療護理、私隱保障和專業團隊，與提供給每一個普通香港家庭的，是完全相同、毫無二致的。 在明德，真正的「奢華」並非浮華，而是一份「絕對的安心感」。這份安心，源於熟悉病人需求的醫護團隊、極致安全的院內環境，以及不被外界打擾的寧靜。對準父母而言，這才是最無價的體驗，也是醫院致力提供的標準。從產前檢查到分娩護理，明德的產科服務以專業、細緻和尊重為核心，確保每個家庭都能在最安全、最舒適的環境中迎接新生命。

引入先進有效醫療科技

治療體系設計以康復期最短為目標 明德認為，引入先進醫療科技的價值不在於同業間的技術競賽，而在於能否真正為病人創造價值。明德投資科技的標準只在於它能否讓病人更快康復、承受更少痛苦、得到更準確的診斷。舉例，醫院引入微創及機械臂輔助手術，創口更小，意味著病人需要承受的痛楚亦更少，且更快速康復，能夠早日重返家庭和工作崗位，實現科技的真正價值。另外，明德亦更新了醫院管理系統，病人未必「看得見」的科技，卻是守護病人安全最堅實的防線，確保資訊精準傳遞，減少人為錯誤的可能，體現醫院對「以人為本」的承諾。 另外，明德亦認為，衡量一場手術的價值，不應只看賬單，應計算能為病人贏回多少時間。明德所定義的「物超所值」，是一份能讓病人盡快重拾健康、自主生活的醫療投資。醫院在整個治療體系的設計上，結合最適合的技術與整合護理，以康復期縮至最短為目標，達到治療的最終目的——盡快取回健康、自主的生活。