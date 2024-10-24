蓆夢思® 匠心打造專屬夢的空間｜至尊床褥品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2024

蓆夢思床褥傢具(香港)有限公司Director of Marketing Ms. Ellen Chan(左)及General Manager Ms. Ophelia Tong(右)代表接受「至尊床褥品牌大獎」。

自1870年創立以來，蓆夢思®這個源自美國的品牌，以其獨立袋裝彈簧床褥技術和對睡眠科學的不斷投入，贏得了全球消費者的信賴和支持。蓆夢思®在am730主辦的「真．生活至尊品牌大獎2024」中榮獲 「至尊床褥品牌大獎」，這一榮譽再次證明了其在市場上的領導地位。 獨立袋裝彈簧科技 創辦人Zalmon G. Simmons先生懷着把優質睡眠帶給全世界的信念，於1925年註冊專利製作獨立袋裝彈簧床褥的技術，讓更多人可以享受無中斷的優質睡眠。獨立袋裝彈簧科技的精髓在於它減輕床面震動所帶來的睡眠中斷，獨立運作的特性為身體帶來體貼的承托。隨着時間的推移，蓆夢思®持續投入資源於睡眠科學，不斷推陳出新，推出了眾多為人所喜愛的床褥及床品。

蓆夢思® 撐起每一個夢 Support Your Dream形象廣告

撐起每一個夢 「有人說，夢，是現實的投射；​ 所以有天馬行空，所以有浮生若夢。​ 蓆夢思床褥，獨立彈簧單獨受力，負離子纖維全面淨化，匠心打造專屬夢的空間。​ 躺下來，一動一靜，仍舊輕盈；​ 合上眼，一吸一呼，如釋重負。​ 撐起每一個夢」 以上是蓆夢思®形象廣告「Bounce - Support Your Dream撐起每一個夢」的文案。廣告呈現一種無重、舒壓、的夢幻感覺，帶出蓆夢思®希望為每一位顧客都能夠打造稱心產品的願景。 甜夢®Beautyrest® 及 BackCare®系列 蓆夢思®的床褥系列主要分為「甜夢®Beautyrest®」及「BackCare®」系列。產品來源地包括日本、加拿大及中國。蓆夢思®床褥一向以獨立袋裝彈簧馳名，個別日本床褥內含e-ION CRYSTAL®，這是一種可釋放負離子的纖維，有助中和正離子帶來的影響。近期日本新品有BackCare® Light，床褥高度16 cm，不僅有e-ION CRYSTAL®，還有VIABLOCK抗病毒除臭纖維，MoistureControl濕度調節海綿。 而日本甜夢®Tsubaki床褥是近期人氣之選，30 cm的高度有着舒適的Pillow Top表層軟墊，配合e-ION CRYSTAL®及FilCare抗菌除臭纖維、高效能軟墊，安躺在Tsubaki床褥之上，帶來滿滿的幸福感。

BackCare® Light 床褥

蓆夢思®的加拿大床褥具備CertiPUR-US®認證，綿層符合特定的健康和安全標準。該認證計劃始於2008年，由美國的非牟利機構營運。蓆夢思®的加拿大床褥內置Silver Fibre Blend 銀纖維。銀具有良好的導熱性質，因此銀纖維有效散熱，調節睡眠時的溫度，同時有助抑制床褥表面細菌和黴菌的生長。 近年推出的BackCare® Goodnight 及Beautyrest® Goodnight系列，於蓆夢思®國內自家廠房製造，因着地理優勢，價格更具競爭力。顧客如希望訂造指定呎吋的床褥，也可向蓆夢思查詢。 除了床褥，蓆夢思®也有售賣床架、枕頭、床上用品，舒適椅。多款型號的枕頭均內置獨立袋裝彈簧，另外也有照顧青少年及兒童需要的睡枕。

更高質量睡眠解決方案與家居生活體驗 蓆夢思®積極與室內設計師和經銷商合作，為客戶提供更高質量的睡眠解決方案和家居生活體驗。此外，顧客可以透過蓆夢思®的網店購買產品；透過WhatsApp查詢產品資料、推廣詳情。蓆夢思®有官方Facebook和Instagram賬戶，追蹤賬戶，可以獲取睡眠資訊、緊貼品牌動向。 除了與室內設計師和經銷商合作外，蓆夢思®目前共有八間專門店，分別位於中環萬宜大廈，銅鑼灣皇室堡，九龍灣MegaBox，九龍塘又一城，沙田HomeSquare及HomeCircle，荃灣廣場，元朗形點I (YOHO MALL I)，這些專門店位於港九新界各大商場內，方便顧客前往選購。 蓆夢思®的產品在各大百貨公司設有專櫃或銷售點，計有SOGO崇光、永安、AEON、YATA、Lane Crawford 連卡佛及千色Citistore等。加上不定期的路演推廣，蓆夢思®能夠更廣泛地接觸到消費者，擴大其市場佔有率。

蓆夢思床褥傢具(香港)有限公司總經理Ms. Ophelia Tong與香港導盲犬協會出席又一城店開幕活動

提倡環境責任和社會進步 蓆夢思®在社會責任方面也表現出色。蓆夢思®通過ISO14001環境管理體系認證。作為獲得ISO14001環境管理體系認證的公司，蓆夢思®致力於支持聯合國倡議的可持續發展目標(SDGs)，並將SDGs融入企業理念，提倡環境責任和社會進步。此外，蓆夢思®也積極配合酒店客戶推動環保，例如幫助「香港半島酒店」捐贈舊床褥到Crossroads Foundation國際十字路會。蓆夢思®也是WWF HK 世界自然基金會香港分會的會員，為保護環境及自然生態出一分力。 蓆夢思®關顧社會不同人士的需要。多年來一直支持長者服務，主要合作機構有聖公會將軍澳安老服務大樓。蓆夢思®亦贊助Orbis奧比斯、協康會籌款活動，為視障人士、特殊教育需要家庭提供支援。蓆夢思®連續17年榮獲Caring Company「商界展關懷」獎狀，這是對其社會責任的肯定。