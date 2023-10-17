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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 16:00:00

蓆夢思®百年科研精髓 探索與創新床褥產品技術 撐起每一個夢

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蓆夢思床褥傢具（香港）有限公司General Manager Ms. Ophelia Tong代表接受「至尊床褥品牌大獎」。

蓆夢思®榮獲「真。生活至尊品牌大獎」實非僥倖，衷心感謝大家的支持，對公司仝人是一大鼓勵。蓆夢思®能夠在床褥設計、品質、創新和服務等方面表現優異，得到了評審委員會和顧客的高度肯定，萬分興奮。

蓆夢思®Simmons®）成立於1870年，是美國歷史最悠久、最具代表性的床褥品牌之一。品牌由Zalmon G. Simmons先生創立。蓆夢思®不斷創新和改進床褥產品，於1925年量產獨立袋裝彈簧床褥，並把製作科技註冊專利，帶來不受干擾、舒適及承托力佳的睡眠，同時也成為了當時床褥產業的一個重要里程碑。蓆夢思®亦從不鬆懈，致力研發產品，在市場上擁有著廣泛的顧客基礎和良好的口碑，也是眾多五星級酒店的選擇。

蓆夢思®的床褥具有亮麗的外觀和技術先進的內部結構，其獨立袋裝彈簧床褥結集百年科研精髓，為身體提供良好支撐及承托力，成就每夜優質睡眠。蓆夢思®不斷探索和創新床褥產品技術，引入了多項科研物料，為顧客提供更加個人化的睡眠體驗。此外，蓆夢思®注重為顧客提供優質的客戶服務，能夠及時回應顧客的問題和需求，並提供全面的售前和售後支持。

BackCare®系列 BackCare®系列 BackCare® Luxury床褥 Beautyrest®系列 甜夢®Excelsior床褥 甜夢®Tsubaki床褥

多款床褥貼心照顧所需 毛孩一樣瞓得舒適

顧客可以按照自己需要選購來自不同產品來源地，具備不同特點的床褥，主要為Beautyrest®BackCare®系列。喜歡比較包身的，可以考慮有表層軟墊（pillow top）的，例如日本製造的BackCare® Luxury床褥是其中一款熱賣產品，內部結構包含e-ION CRYSTAL®釋放負離子，有助減少身體的壓力和疲勞，提高睡眠質量；又例如日本製造的BackCare® 3床褥厚薄適中，為脊椎提供上佳承托。

最近蓆夢思®推出了兩款日本床褥，分別是甜夢®Tsubaki和甜夢®Excelsior，俱內置FilCare抗菌除臭纖維，市場反應也不錯。

蓆夢思®亦有來自北美洲的床褥，內置棉層已獲得CertiPUR US®認證不同型號具備不同特點，例如CoolTemp™冷凝涼爽科技以及AirCool®凝膠記憶海綿帶來清涼舒爽的睡眠環境，Silver Fibre Blend銀纖維有效抑制細菌同時散熱降溫。

蓆夢思®也照顧到家中毛孩的需要，蓆夢思®主子床褥有四個尺碼，不同體型的毛孩也我可以擁有自己的蓆夢思®獨立袋裝彈簧床褥。自推出市場，一直得到主子的愛戴。

蓆夢思®也照顧到家中毛孩的需要，蓆夢思®主子床褥有四個尺碼，不同體型的毛孩也我可以擁有自己的蓆夢思®獨立袋裝彈簧床褥。自推出市場，一直得到主子的愛戴。

目前，蓆夢思®在香港擁有9家門店，遍佈港九新界。除此之外，各大百貨公司亦設有專櫃，顧客亦可在授權港澳經銷商選購。

蓆夢思®的銷售顧問樂意聆聽客戶的需要，分享購買床褥需要注意的事項。客戶服務專員與運輸團隊緊密合作，務求讓每一位顧客均得到全面服務，有一個深刻的愉快體驗。

蓆夢思®遵守相關法規和標準，所有蓆夢思®床褥符合美國阻燃標準16 CFR 1632 16 CFR 1633或英國家居用品安全標準BS 7177所有加拿大製造的床褥內置棉層已獲得CertiPUR US®認證，保證採用的海綿含低揮發性有機化合物，同時不包含以下有害物質：甲醛、水銀、鉛等重金屬、有害阻燃物料、破壞臭氧層及禁用的鄰苯二甲酸酯。床褥亦符合歐盟指令2002/95/EC2011/65/EU管制危險物質的運用包括鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚，證明它們不含潛在有害材料。

蓆夢思®明白年輕人較喜歡多元化的體驗，因此亦推出多樣的產品和服務，如定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝、舒適椅、床上用品等。 

蓆夢思®明白年輕人較喜歡多元化的體驗，因此亦推出多樣的產品和服務，如定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝、舒適椅、床上用品等。 

不忘初心 與新一代共同成長

蓆夢思®不忘初心，與新一代共同成長，照顧不同客戶的需要

  • 品牌形象：傳統客戶對品牌的忠誠度較高，蓆夢思®注重品牌形象的塑造和維護，透過電視和戶外媒體等來強化品牌形象。
     
  • 在線和社交營銷：年輕市場傾向於在網上進行更多搜尋，確保他們可以在線或通過社交媒體收到蓆夢思®的產品和促銷信息。
     
  • 強調創新與時尚：蓆夢思®強調產品的設計與創新，並利用社交媒體等途徑增加品牌曝光率。蓆夢思®鑄造NFT作為購買指定床褥的贈品。另外，蓆夢思®在又一城店開業期間進行了擴增實境（AR）照片拍攝活動，並製作了一把枕頭形狀的椅子供顧客拍照selfie
     
  • 推動環保理念：蓆夢思®通過ISO14001環境管理體系認證，積極推動綠色供應鏈建設，從供應商選擇、產品設計到生產和宣傳品印刷，都注重環保和可持續發展。
     
  • 提供多元化的體驗：蓆夢思®推出多樣的產品和服務，如定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝、舒適椅、床上用品等。 
蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種社會公益活動，以實現企業的可持續發展和社會的共同進步，而香港導盲犬協會正是蓆夢思®的支持機構之一。

蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種社會公益活動，以實現企業的可持續發展和社會的共同進步，而香港導盲犬協會正是蓆夢思®的支持機構之一。

將可持續發展融入發展方針

此外，蓆夢思®積極提升線上服務的能力，以滿足客戶的需求和期望。例如使用 WhatsApp Business API （應用程式介面）來處理客戶的查詢。蓆夢思®亦關注用戶體驗，積極探索更優質、更便捷、更個性化的產品和服務，提高客戶忠誠度和滿意度，於2022年底推出全新網站及會員維護，讓大家更了解現在的蓆夢思®

蓆夢思®作為一家國際知名的床褥品牌，也關注可持續發展的概念，以下是蓆夢思®將可持續發展融入發展方針的願景：

  • 提高產品綠色化水平：蓆夢思®通過優化產品設計和生產工藝，積極尋求採用綠色、環保的原材料和生產技術，降低產品對環境的影響，提高產品的綠色化水平。
     
  • 推動環保節能：蓆夢思®通過ISO14001環境管理體系認證，積極推動綠色供應鏈建設，從供應商選擇、產品設計到生產和宣傳品印刷，都注重環保和可持續發展。蓆夢思®還用心規劃運輸路線以盡量減少汽油的消耗。
     
  • 落實企業社會責任：蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種社會公益活動，以實現企業的可持續發展和社會的共同進步。蓆夢思®支持的機構有香港導盲犬協會、奧比斯、國際十字路會及聖公會安老服務等。
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