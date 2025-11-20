長榮航空 以穩健經營和創新布局 締造全球信賴品牌｜至尊豪華經濟艙客位設計航空公司｜真．生活至尊品牌大獎2025

在全球航空市場競爭激烈、經濟環境充滿變數的時代，長榮航空憑藉「挑戰、創新、團隊」的企業文化與「用心、真心、全心」的服務理念，持續展現穩健成長的實力，並成為亞洲航空業的佼佼者。長榮航空香港分公司總主任鄭慶淇提到，長榮航空的成功，並非僅源於航線擴張或艙等升級，而是持續以穩健策略、創新思維與人本服務並行，致力實現「做最值得信賴的航空公司」為目標。

以創新驅動成長：從豪華經濟艙到企業商旅平台

自1992年推出全球首創的「經濟豪華艙」以來，長榮航空始終走在市場前沿。如今推出的第四代豪華經濟艙，座椅間距達42英吋，幾乎媲美商務艙規格，體現品牌在細節上的持續升級與對旅客體驗的重視。這不僅是硬體升級，更反映長榮航空「以客為本」的核心競爭力。同樣以創新為導向，長榮航空今年推出「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，為企業客戶打造一站式差旅管理平台，結合會員回饋、電子化服務及跨品牌合作， 更將「企業夥伴如家人」的理念落實於每一環節。

布局全球航網 發揮「一程多站」優勢

航網策略是長榮航空成功的另一關鍵。近年公司積極擴展美國航點，10月開通台北至美國達拉斯航線後，北美服務已覆蓋洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓、溫哥華、多倫多及達拉斯，共九大航點，每周營運94班航班。特別是在德州，長榮是亞洲唯一同時經營休士頓與達拉斯兩個航點的航空公司，讓旅客可從這九個城市接駁至美國百大城鎮，形成綿密而靈活的航網。

除了長程線，長榮航空同樣深耕大灣區市場。自開通香港至高雄航線後，配合香港至台北每周60班的密集服務，再加上澳門及深圳的聯營航班，為大灣區與台灣之間的旅客提供了21組靈活行程選擇。鄭總主任指出，例如從香港出發，回程經澳門或廣州返家，體現「一程多站」的便捷優勢。