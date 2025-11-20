長榮航空 以穩健經營和創新布局 締造全球信賴品牌｜至尊豪華經濟艙客位設計航空公司｜真．生活至尊品牌大獎2025

在全球航空市場競爭激烈、經濟環境充滿變數的時代，長榮航空憑藉「挑戰、創新、團隊」的企業文化與「用心、真心、全心」的服務理念，持續展現穩健成長的實力，並成為亞洲航空業的佼佼者。長榮航空香港分公司總主任鄭慶淇提到，長榮航空的成功，並非僅源於航線擴張或艙等升級，而是持續以穩健策略、創新思維與人本服務並行，致力實現「做最值得信賴的航空公司」為目標。
以創新驅動成長：從豪華經濟艙到企業商旅平台
自1992年推出全球首創的「經濟豪華艙」以來，長榮航空始終走在市場前沿。如今推出的第四代豪華經濟艙，座椅間距達42英吋，幾乎媲美商務艙規格，體現品牌在細節上的持續升級與對旅客體驗的重視。這不僅是硬體升級，更反映長榮航空「以客為本」的核心競爭力。同樣以創新為導向，長榮航空今年推出「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，為企業客戶打造一站式差旅管理平台，結合會員回饋、電子化服務及跨品牌合作， 更將「企業夥伴如家人」的理念落實於每一環節。
布局全球航網 發揮「一程多站」優勢
航網策略是長榮航空成功的另一關鍵。近年公司積極擴展美國航點，10月開通台北至美國達拉斯航線後，北美服務已覆蓋洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓、溫哥華、多倫多及達拉斯，共九大航點，每周營運94班航班。特別是在德州，長榮是亞洲唯一同時經營休士頓與達拉斯兩個航點的航空公司，讓旅客可從這九個城市接駁至美國百大城鎮，形成綿密而靈活的航網。
除了長程線，長榮航空同樣深耕大灣區市場。自開通香港至高雄航線後，配合香港至台北每周60班的密集服務，再加上澳門及深圳的聯營航班，為大灣區與台灣之間的旅客提供了21組靈活行程選擇。鄭總主任指出，例如從香港出發，回程經澳門或廣州返家，體現「一程多站」的便捷優勢。
以服務為本 安全與温度並重
安全，是長榮航空的品牌根基。創辦人張榮發總裁曾言：「長榮航空雖無法成為世界規模最大的航空公司，但是一定要成為全球最安全及服務品質最佳的航空公司。」這份信念貫徹至今。長榮航空多年來連續入選全球航空安全評鑑網站 AirlineRatings.com的「全球二十大最安全航空公司」，同時亦是台灣唯一連續十年獲 SKYTRAX「五星級航空公司」殊榮的品牌。另一方面，在高科技與自動化普及的時代，長榮航空仍堅持有温度的服務。其「Global Call」服務中心以真人接聽多語言來電，為全球旅客提供全年24小時不間斷的溝通體驗。這種兼顧效率與關懷的模式，正是品牌贏得信任的關鍵。
擁抱新世代與數碼化轉型
面對Gen-Z旅客的崛起，長榮航空積極擁抱年輕人的喜好。多年來與Sanrio合作推出Hello Kitty限定客機，成功塑造出具趣味性與情感連結的品牌形象。行銷策略上，公司已全面轉向數碼媒體平台，透過Facebook和Instagram等渠道與年輕旅客互動，建立更直接的溝通橋樑。此外，長榮航空亦逐步導入人工智慧技術，改善內部營運與客運系統，以應對高人力成本與效率需求。未來隨著空中巴士A350-1000新機於2027年陸續交付，長榮航空將進一步推進艙等升級與數碼轉型，邁向更智慧化的航空營運模式。
三十載深耕香港 開創未來航程
自1996年首航香港至台北航線以來，長榮航空深耕香港市場。該航線至今仍是公司全球最密集的航線之一。展望2026年30周年，公司計劃推一系列慶祝活動，以回饋香港旅客多年來的支持，並進一步鞏固其在區內的重要樞紐地位。