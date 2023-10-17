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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:26
日報

馬百良五代傳承200+ 堅守中成藥品質

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真生活至尊品牌大獎 馬百良葯廠

•馬百良第五代傳人馬浩樺先生（右）代表馬百良葯廠接受「至尊安宮牛黃丸品牌」大獎。

馬百良葯廠 （馬百良）貴為二百年中成藥世家，時至今日，傳至第五代後人管理，仍然不忘「做藥救人」初心，一直相信健康體魄是優質生活的基石，多年來堅持於香港自設廠房生產中成藥，務求做好品質、做好本份。而憑藉這份堅持，馬百良已成為港人家喻戶曉的中成藥品牌。堅守祖訓、積極於傳統中求變，令馬百良得以世代傳承，其王牌產品「馬百良安宮牛黃丸」連續第二年獲選為「至尊安宮牛黃丸品牌」，亦絕對實至名歸。此外，安宮牛黃丸更於2021年獲得本地大學科研證實，對預先處理腦缺血損傷模型起保護作用。

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積極與本地大學合作 尋求更多科研突破

馬百良的願景是將傳統中醫藥轉化為現代中醫藥，結合中醫藥的智慧和現代科學，提供更有效的治療和保健方法。為了使中醫藥更年輕化，讓新一代能夠更容易接受和受益於這個古老的科學智慧，馬百良正積極擴展與本地不同大學的研究專案，包括致力於研究「馬百良安宮牛黃丸」在治療老年認知障礙方面的作用及研究機制，希望為老年人健康提供更多解決方案。

展望未來，馬百良會繼續與本地大學保持緊密合作，亦期望能夠與更多本地不同的大學合作，特別是在中醫藥和科學領域有更多學術和知識交流的機會，例如透過舉辦有關中醫藥學和創新神經科學的學術講座，促進學界和學生之間的知識分享和交流，從而帶來更多創新科技和貢獻，推動中醫藥現代化的進程，取得更多專利和技術突破。

馬不停蹄擴展產品線  全方位守護大眾健康

除了積極推動中成藥發展外，馬百良近年更從全球各地搜羅最優良的天然食材，糅合馬百良二百年的中醫藥熬製經驗，加上現代化的高效技術，研發更多保健食品迎合市場需求。舉例，馬百良近年就推出了蟲草CS4、破壁靈芝孢子等，配合現代人忙碌生活，同時能夠顧及健康，增強免疫力。馬百良多年來馬不停蹄，只為廣大市民提供更多選擇，構建更鞏固的健康保護網，堅守對市民健康的承諾。

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