鼓勵客戶擁抱新科技 csl.擁領先5G技術 打造商民全方位通訊生態圈

要建構智慧城市，5G 通訊技術的普及是關鍵驅動力之一。香港電訊個人業務行政總裁林國誠認為，csl. 站在業界最前線，引領本港 5G 通訊領域。他表示：「我們堅守科技能令生活變得更加便利的信念，敢於探討不同前沿科技的話題，以創新思維及高效的執行力，配合旗下優質的 5G 流動通訊及家居寬頻服務，為客戶打造全方位的通訊生態圈，服務遠超大眾想像。」csl. 深受廣大客戶的認同，林先生表示全賴品牌的創新及前瞻性，使公司能夠滿足客戶不斷變化的需求。

積極開發 5.5G 建立優勢

向客戶推廣 AI 建立長久關係 當其他電訊商還在思考怎樣優化 4G 及5G 時，csl. 已經開始開發 5.5G 通訊技術。在剛過去的 10.1 國慶煙花匯演，csl. 利用其 5.5G 網絡的優勢，首次使用 5G SA 的獨特技術—網絡切割（Network Slicing），加上毫米波（mmWave）頻率，配合 8 部航拍機輪流交替，在離地約 100 米和 300 米的高度進行近距離拍攝，透過 5.5G 超低時延的特性，將影像實時傳送到電視直播，以全新的角度將八幕煙花呈現給市民。當時維多利亞港兩岸共有 43 萬人欣賞煙花，若所有人同時使用 5G 網路，網絡承受的壓力會相當大。此外，無人機拍攝會受到環境上不同的干擾，風險極高。今次是 5.5G 網絡的首次應用，也是全亞洲第一次以高清航拍直播，結果取得了空前成功！ 林國誠認為若能為客戶提供領先的 5G 通訊技術，並推動普及化，市民便可體驗更多嶄新的科技。他指出：「疫情期間不少行業的發展幾乎陷入停頓，但 AI（人工智能）卻急速彈起。CSL Mobile 今年 5 月推出『 5G AI Academy 』，免費為全港市民提供一系列 AI 工作坊。」林先生表示 CSL Mobile 藉向客戶推廣 Web 3.0 及 AI，以打造科技生態圈，此舉相信可吸納更多合作夥伴。「因為與我們合作的商戶都知道我們的客戶最願意嘗試新事物！」他續指，集團希望能建立並擁有一班「 Web 3.0 ready 」或「 AI ready 」的客戶。此舉用意有二，首先，當客戶愈投入新科技，數據用量或會愈高，我們的業績便有望提升；其次，當集團向客戶提供愈多新資訊，就愈多客戶會願意與 csl. 的員工交流，久而久之可增加他們對品牌的忠誠度，建立長久關係。



•品牌結合 csl. 及 HKT 的家居服務組合，包括固網寬頻、收費電視、電話和流動通訊服務，全方位服務市民，真正發揮「四網合一」的力量。