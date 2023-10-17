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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:34
日報

鼓勵客戶擁抱新科技 csl.擁領先5G技術 打造商民全方位通訊生態圈

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真生活至尊品牌大獎 csl.

•對於 csl. 榮獲「至尊5G流動通訊服務平台」大獎，香港電訊個人業務行政總裁林國誠先生表示感謝公眾和客戶的支持和認同。

要建構智慧城市，5G 通訊技術的普及是關鍵驅動力之一。香港電訊個人業務行政總裁林國誠認為，csl. 站在業界最前線，引領本港 5G 通訊領域。他表示：「我們堅守科技能令生活變得更加便利的信念，敢於探討不同前沿科技的話題，以創新思維及高效的執行力，配合旗下優質的 5G 流動通訊及家居寬頻服務，為客戶打造全方位的通訊生態圈，服務遠超大眾想像。」csl. 深受廣大客戶的認同，林先生表示全賴品牌的創新及前瞻性，使公司能夠滿足客戶不斷變化的需求。

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積極開發 5.5G 建立優勢 
向客戶推廣 AI 建立長久關係

當其他電訊商還在思考怎樣優化 4G 及5G 時，csl. 已經開始開發 5.5G 通訊技術。在剛過去的 10.1 國慶煙花匯演，csl. 利用其 5.5G 網絡的優勢，首次使用 5G SA 的獨特技術—網絡切割（Network Slicing），加上毫米波（mmWave）頻率，配合 8 部航拍機輪流交替，在離地約 100 米和 300 米的高度進行近距離拍攝，透過 5.5G 超低時延的特性，將影像實時傳送到電視直播，以全新的角度將八幕煙花呈現給市民。當時維多利亞港兩岸共有 43 萬人欣賞煙花，若所有人同時使用 5G 網路，網絡承受的壓力會相當大。此外，無人機拍攝會受到環境上不同的干擾，風險極高。今次是 5.5G 網絡的首次應用，也是全亞洲第一次以高清航拍直播，結果取得了空前成功！

林國誠認為若能為客戶提供領先的 5G 通訊技術，並推動普及化，市民便可體驗更多嶄新的科技。他指出：「疫情期間不少行業的發展幾乎陷入停頓，但 AI（人工智能）卻急速彈起。CSL Mobile 今年 5 月推出『 5G AI Academy 』，免費為全港市民提供一系列 AI 工作坊。」林先生表示 CSL Mobile 藉向客戶推廣 Web 3.0 及 AI，以打造科技生態圈，此舉相信可吸納更多合作夥伴。「因為與我們合作的商戶都知道我們的客戶最願意嘗試新事物！」他續指，集團希望能建立並擁有一班「 Web 3.0 ready 」或「 AI ready 」的客戶。此舉用意有二，首先，當客戶愈投入新科技，數據用量或會愈高，我們的業績便有望提升；其次，當集團向客戶提供愈多新資訊，就愈多客戶會願意與 csl. 的員工交流，久而久之可增加他們對品牌的忠誠度，建立長久關係。
 

真生活至尊品牌大獎 csl.

•品牌結合 csl. 及 HKT 的家居服務組合，包括固網寬頻、收費電視、電話和流動通訊服務，全方位服務市民，真正發揮「四網合一」的力量。

管理層落舖體驗計劃 建同事向心力

品牌要做到備受讚譽，林國誠強調必須要將 csl. 這個金漆招牌建立得好，令同事們感到自豪，進而竭誠服務市民，提供優質的客戶服務。他認為透明的溝通是企業成功的關鍵，因此 CSL Mobile 內部設有多個溝通平台，亦會定期舉辦員工交流會，同事們可分享市場訊息，或直接向管理層反映他們面對的問題。「當中的『管理層落舖體驗計劃』（Visitor Employee Program）便是其中一項。無論是 IT 部、工程部、市場部、或傳訊部的管理層，都會於不同時段親身到門市和前線同事一起工作，面對顧客。他們可親身感受前線同事的壓力及每天所面對的挑戰，亦可聆聽客戶的訴求，將產品和服務精益求精。」林先生續指。

林國誠指 csl. 着重人才培訓，視員工為公司重要資產。「我們會提供完善的職前培訓，使新入職的同事更快熟悉公司的運作，為之後的工作打好根基，又會安排資深的員工作為 mentor，提供在職指導，以提升新入職同事的客戶服務技巧。」此外，csl. 會為員工提供持續進修的機會，更鼓勵他們參加公開比賽，與同業或相關企業的員工交流，例如 HKRMA 傑出服務比賽、DSA、HKCCA 及 HKACE 等。對於留住現職同事，及發掘具潛質的員工，林先生表示 csl. 不遺餘力，會定期舉辦小組教學活動，指導員工如何解答客人的網絡查詢，並鞏固他們的網絡知識。「最重要的是，我們會為同事提供清晰的職涯規劃指引，引領他們逐步向目標邁進。」他補充。

漫遊全面復常 疫後推高數據用量

林國誠坦言疫情期間的社交距離措施影響門市營運，但危中有機。「香港人改變了生活模式，大家上網的時間變長，多用了手機應用程式，令數據用量提升得好快。」即使現時市面已復常，但遙距工作及手機應用等趨勢有增無減，可平穩地推高數據用量。另外，香港全面通關後港人頻繁外遊，無論是北上消費還是到東南亞旅遊，帶動出遊不可缺少的數據漫遊需求，相關生意急速反彈。展望未來，品牌結合 csl. 及 HKT 的家居服務組合，包括固網寬頻、收費電視、電話和流動通訊服務，全方位服務市民。csl. 會繼續投放資源於技術研發和基礎設施建設，精進無間斷的點對點服務，真正發揮「四網合一」的力量。

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