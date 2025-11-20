「飯飯之交」近80載 金象牌堅守香港米食文化 以創新帶領市場｜至尊食米品牌｜真．生活至尊品牌大獎2025

走進超市、生活雜貨店或網購，總會見到那隻熟悉的金象標誌。金象牌對於不少香港人而言，不僅是一個食米品牌，更是共同的味覺記憶。與港人「飯飯之交」接近80載，金象牌與其母公司金源米業，秉持「一分耕耘，一分收穫」的理念，一直致力為香港家庭提供優質、安全及營養的食米產品，堅守香港米食文化的同時，不斷透過創新產品與可持續發展策略，滿足市場對高品質主食的需求，務求令每一代香港人，都能夠品嘗到一碗香氣十足、熱氣騰騰的米飯。

作為扎根香港的本地米業龍頭，金源米業的願景是成為香港及亞洲區內最受信賴的食米品牌，一直堅持為香港人提供安全及優質「靚米」，對評選「靚米」設有6大準則：飯香、香滑軟熟、飯味、清潔、大小形狀相等及保持新鮮。產品全部需經過精密及電腦化生產加工程序，以確保6大準則均達至最高品質。旗下品牌更獲得香港Q-Mark優質標誌，並已榮獲SGS授予FSSC 22000認證，是全球食品安全倡議（GFSI）認可的系統，彰顯集團對食品供應鏈從採購、加工到分銷的全方位食品安全與品質管理的堅定承諾。同時，集團重視專業人才培訓，建立業內最具經驗的品米師團隊，憑藉對市場的深刻洞察，緊貼健康飲食潮流，快速回應市場需求變化。

「袋鼠牌低升糖指數白米」選用澳洲獨有的一種長身米，其升糖指數只有54，符合低升糖食品標準，數據得到澳洲悉尼大學驗證，亦獲澳洲權威機構Glycemic Index Foundation認可批准使用Low GI標籤，適合關注血糖人士食用。

面對複雜多變的經濟環境，以及市場對優質食米需求有所上升，金源米業始終保持創新精神，積極推動飲食文化與健康生活融合。現時集團旗下產品包括金象牌、袋鼠牌、櫻城牌、金香牌、金舫牌等，除了港人熟悉的茉莉香米、絲苗米、珍珠米外，金源米業亦緊貼健康飲食潮流，領先業界引入低升糖指數（Low GI）米等特色產品，以滿足消費者對健康日益重視的趨勢。另外，針對現代人生活節奏快速的痛點，集團更推出金象即食米飯系列，讓消費者能在短時間內享用到高品質的米飯。

「米糧捐贈計劃」惠澤社群 實踐「綠色米業」概念

由1946年起陪伴港人風雨同路，金源米業早已超越了單純的米商角色，成為香港人生活中不可或缺的一部分。集團多年來積極參與各項社區服務活動，其中包括「米糧捐贈計劃」，長期與非牟利機構合作，向有需要家庭捐贈食米，積極回饋社會並惠澤社群。在環保倡議方面，金源米業同樣走在最前，早於2006年推行使用環保可降解的食米包裝，並獲得多項設計榮譽；近年亦積極實踐「綠色米業」概念，推動節能減排及社會共融項目，展現與香港社會同行的決心。

金源米業深信，培養專業知識定能以創新帶領市場，建立強大的團隊能力和堅實的公司管治，對市場變化作出預測及做好預防業務風險的工作，達至在每個業務領域中脫穎而出。展望未來，金源米業將聚焦產品的拓展性，擴大品牌影響力，深化環境保護與社會責任，延續No.1的市場領導者地位。