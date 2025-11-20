200+馬不停蹄承舊拓新 堅守藥業承諾 馬百良扎根香港 守護大眾健康｜至尊安宮牛黃丸品牌｜真．生活至尊品牌大獎2025

馬百良葯廠歷經兩世紀風雨，至今已傳承至第五代，始終秉持「做藥救人」的初心，在瞬息萬變的時代中，仍然堅信健康是優質生活的基石。即使面對成本與效率的挑戰，品牌多年來堅持在港自設廠房生產藥品，嚴格把控品質。這份對傳統的堅持，不但令馬百良成為香港家喻戶曉的中成藥品牌，更讓其在傳統與創新之間找到平衡，既守住祖訓，也勇於求變，令百年藥業得以延續至今。其王牌產品「馬百良安宮牛黃丸」更連續4年獲選為「至尊安宮牛黃丸品牌」，足證市場對其品質的肯定。

本地大學科研實證

對預先處理腦缺血損傷起保護作用 對於「中藥」、「中成藥」，不少年輕一輩或會認為「老套」。而馬百良的願景正是希望將傳統中醫藥轉化為現代中醫藥，結合中醫藥的智慧和現代科學，提供更有效的治療和保健方法。為了使中醫藥更年輕化，讓新一代能夠更容易接受和受益於這個古老的科學智慧，馬百良積極擴展與本地不同大學的研究專案。早於2018年，「馬百良安宮牛黃丸」就獲本地大學研究指出，對提前處理腦缺血損傷起保護作用，能減少神經功能缺損評分及梗塞面積，成為中醫藥邁向現代化的重要里程碑。

設6大防偽特徵 助消費者認明正貨 「馬百良安宮牛黃丸」功效顯著，然而近年市場不斷出現高度模仿其包裝的影射貨物，更有不少商家為牟取利潤，落力推銷影射貨物，誤導消費者與正貨無異，嚴重危害市民大眾健康。有見及此，馬百良特別於包裝上加強防偽特徵，提醒消費者認明正貨；並設立官方網上購物平台，讓市民隨時隨地都能安心選購正貨產品。而馬百良各種藥品均全數獲得香港衛生署中成藥管理委員會註冊認可，務求大眾用得更放心。