am730真生活至尊品牌大獎2024｜頒獎典禮暨午宴圓滿結束 26間得獎優秀企業品牌 逆市中不斷求變 為消費者帶來真．生活體驗

企業及品牌要歷久彌新，除了有賴正確前瞻市況及營商環境外，了解消費者的喜好以及他們對生活品質的追求，從而突破求變，亦同樣重要。作為本地公信力第一的免費中文報章，am730主辦的第三屆「《am730》真．生活至尊品牌大獎2024」，今日(9月25日)假尖沙咀香港金域假日酒店舉行頒獎典禮暨午宴，本屆一共有26間優秀企業品牌、於4大獎項類別獲獎，由公眾投票和專業評審團選出各項品牌大獎，以表揚品牌及企業於逆市中仍不斷創新，為消費者帶來真．生活體驗的產品或服務，推動公司持續發展及品牌在業界的翹楚地位。

陳副局長、am730創辦人施永青及am730兩位高層連同3位專業評審合照，包括：The Bees CEO曾錦強(左一)、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑(右二)及MCL創辦人/首席品牌顧問/品牌教練/品牌建築師吳秋全(右一)。

陳百里：感謝am730連續3年舉辦品牌大獎

香港背靠祖國聯通世界 能做好「引進來 走出去」雙向平衡角色

本屆《am730》真．生活至尊品牌大獎2024頒獎典禮，邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP擔任主禮嘉賓，他在致辭時特別感謝am730連續3年舉辦這個別具意義的品牌大獎，認為能對業界起到鼓勵作用。

陳副局長分享，自己9月先後到訪內地及南美等地，參加國際會議及招商引資工作，有機會與不同海外持份者交流，與他們分享目前本港的最新情況及發展機遇，並表示香港在一國兩制的基礎下，擁有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，而且亦是國際金融中心、貿易中心及航運中心，有條件及能力做好「引進來，走出去」的雙向平衡角色，幫助本地企業與國際接軌。

他強調，特區政府一直積極尋找更多貿易夥伴，簽訂更多的自貿協定和投資保障協定，至今經已與20個經濟體簽訂8份的自貿協定，以及33個經濟體簽訂24份的投資保障協定，「這些協定能夠有效地為我們的商家和投資者，提供一些法律保障，尤其是在海外投資這方面；另一方面亦可以讓香港的貨物和服務 以更加優惠的條件進入當地市場。這些措施都有效地提升海內外市民者對香港的信心，從而促進雙邊貿易和雙邊的投資。」陳副局長更引用數據，指2023年共吸引384間企業落戶香港，比起2022年有27%的增長；而今年首8個月更已經有390間企業落戶香港，按年增長43%，超越2023年全年總和。他藉此勉勵出席的獲獎企業，認為世界各地的投資者和企業家對香港的營商環境和長遠發展是充滿信心，「相信大家憑著你們的企業家精神、憑著你們的應變能力，一定能夠克服眼前的困難，也能夠帶領你的業務再創高峰。」