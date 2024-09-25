am730真生活至尊品牌大獎2024｜頒獎典禮暨午宴圓滿結束 26間得獎優秀企業品牌 逆市中不斷求變 為消費者帶來真．生活體驗

企業及品牌要歷久彌新，除了有賴正確前瞻市況及營商環境外，了解消費者的喜好以及他們對生活品質的追求，從而突破求變，亦同樣重要。作為本地公信力第一的免費中文報章，am730主辦的第三屆「《am730》真．生活至尊品牌大獎2024」，今日(9月25日)假尖沙咀香港金域假日酒店舉行頒獎典禮暨午宴，本屆一共有26間優秀企業品牌、於4大獎項類別獲獎，由公眾投票和專業評審團選出各項品牌大獎，以表揚品牌及企業於逆市中仍不斷創新，為消費者帶來真．生活體驗的產品或服務，推動公司持續發展及品牌在業界的翹楚地位。
陳百里：感謝am730連續3年舉辦品牌大獎
香港背靠祖國聯通世界 能做好「引進來 走出去」雙向平衡角色
本屆《am730》真．生活至尊品牌大獎2024頒獎典禮，邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP擔任主禮嘉賓，他在致辭時特別感謝am730連續3年舉辦這個別具意義的品牌大獎，認為能對業界起到鼓勵作用。
陳副局長分享，自己9月先後到訪內地及南美等地，參加國際會議及招商引資工作，有機會與不同海外持份者交流，與他們分享目前本港的最新情況及發展機遇，並表示香港在一國兩制的基礎下，擁有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，而且亦是國際金融中心、貿易中心及航運中心，有條件及能力做好「引進來，走出去」的雙向平衡角色，幫助本地企業與國際接軌。
他強調，特區政府一直積極尋找更多貿易夥伴，簽訂更多的自貿協定和投資保障協定，至今經已與20個經濟體簽訂8份的自貿協定，以及33個經濟體簽訂24份的投資保障協定，「這些協定能夠有效地為我們的商家和投資者，提供一些法律保障，尤其是在海外投資這方面；另一方面亦可以讓香港的貨物和服務 以更加優惠的條件進入當地市場。這些措施都有效地提升海內外市民者對香港的信心，從而促進雙邊貿易和雙邊的投資。」陳副局長更引用數據，指2023年共吸引384間企業落戶香港，比起2022年有27%的增長；而今年首8個月更已經有390間企業落戶香港，按年增長43%，超越2023年全年總和。他藉此勉勵出席的獲獎企業，認為世界各地的投資者和企業家對香港的營商環境和長遠發展是充滿信心，「相信大家憑著你們的企業家精神、憑著你們的應變能力，一定能夠克服眼前的困難，也能夠帶領你的業務再創高峰。」
盧覺麟：企業勇於求變求新的同時 亦應當傳承企業精神
am730社長盧覺麟致辭時，亦特別感謝政府及各品牌企業連續3屆的支持，他亦同時感謝各專業評審及參與投票的公眾，令到「真．生活至尊品牌大獎」更具權威及代表性。盧覺麟社長提到，設立品牌大獎的本義，是希望表揚一些勇於突破創新，持續發展的優秀品牌和企業。面對香港目前正處於一個歷史和環球的大變動之中，往日的成功未必能夠全然應用於今天的營商環境，因此「企業如何以創新思維和靈活應對的策略，為消費者帶來更加優質生活的體驗」實屬挑戰。
盧覺麟社長更引用《周易‧象傳》的名言：「天行健，君子以自強不息」，認為現今香港各行各業都提及「轉型」，企業要走得更遠，勇於求變求新，順應時代轉變固然重要，惟亦應當傳承企業精神，正如本屆不少獲獎品牌都是歷史悠久的老字號實屬業界的佼佼者。至於部分相對年輕的品牌，亦憑著出色的產品和服務，成功吸引廣大顧客青睞，「他們的努力不單止令到自己的公司可以不斷發展，也令大家的生活更加優質、更加美好，符合了我們這個『真．生活至尊品牌大獎』的榮譽。」他再次恭喜各獲獎品牌，並寄語各獲獎品牌繼續努力，帶給消費者更多的驚喜和優質體驗，一起推動社會發展，為生活增添更多美好元素。
獲獎企業及獎項一覽：
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《am730》真．生活至尊品牌大獎2024得獎名單 (排名不分先後)
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組別
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獎項
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得獎品牌/機構
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智醒生活
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至尊住宅租賃品牌
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Signature Homes
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至尊網上搵樓平台
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HOUSE730
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至尊可持續烹飪教育
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Towngas Cooking Centre
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至尊大灣區銀行服務
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中國銀行(香港)
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至尊5G流動通訊服務
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csl.
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至尊社區連繫大獎
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港鐵公司
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至尊可持續公共交通發展獎
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九龍巴士(一九三三)有限公司
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至尊日本升學機構
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日本大學聯合學力測試JPUE(香港)
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至尊跨境電子支付服務供應商
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Yedpay
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至尊可持續科技大獎
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香港上海大酒店有限公司
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至尊虛擬銀行
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Ant Bank (Hong Kong)
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享樂生活
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至尊一站式旅遊玩樂體驗平台
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Klook
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至尊大中華區旅行社
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香港中國旅行社
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至尊旅遊體驗品牌
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昂坪360
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至尊大灣區餐飲品牌
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太興飲食集團
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至尊休閒品味生活商場
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THE SOUTHSIDE
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至尊食米品牌
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金象牌
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家庭生活
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至尊床褥品牌
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蓆夢思
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健康生活
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至尊NMN品牌
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NeoYouth
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至尊安宮牛黃丸品牌
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馬百良
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至尊美肌瘦身品牌
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NeoYouth
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至尊天然健康食品品牌
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雪肌蘭
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至尊嬰幼兒食品品牌
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寶寶百味
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至尊跨境醫療及健康策劃
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