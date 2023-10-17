Hotstone Yoga 全港首創岩盤運動 多元化課程X專業導師伴大眾擁抱健康

•HOTSTONE YOGA LIMITED董事藍偉強

香港人生活節奏快壓力大，加上飲食不定時又久坐不動，容易衍生體質虛弱、痛症和肥胖等各種問題，影響健康。有見及此，Hotstone Yoga早於2010年引入有「懶人瘦身」之稱的岩盤浴，為全港首創將岩盤結合運動的運動中心。多元化課程加上優良師資及良好口碑下，Hotstone Yoga於本年度榮獲「至尊岩盤瑜伽中心大獎」，未來希望透過岩盤運動所帶來的事半功倍塑身效果，繼續激發更多人對運動的熱情，陪伴大眾一起擁有身心健康的生活。 釋放遠紅外線及負離子達「懶人瘦身」 Hotstone Yoga董事藍偉強分享，「公司的特別之處在於採用了岩盤浴此健康美容法，在整個運動空間地面鋪設100%岩盤石，再配合獨家加熱技術。」岩盤石在38℃的熱力下，有效釋放出遠紅外線及負離子，做運動時會感受到深層溫熱滲透全身，從而促進血液循環和新陳代謝。除了排毒瘦身，岩盤運動還能帶來紓痛及養生功效。當熱力滲透至體內時，能帶來微溫效應及共振作用，有助紓緩疼痛以及預防肌腱扭傷，尤其適合少運動、受痛症困擾或體質虛弱人士，真正由外到內塑身及調理體質，令塑身功效事半功倍。



設舒適環境專業配套 重視客戶體驗 客戶體驗為Hotstone Yoga相當重視的一環，因此投資不少資源予店舖裝潢和配置上，旨在締造一個舒適且設備完善的環境，讓學生們更投入和享受每一次運動的時間。學生完成課程後可自由選擇是否續課，Hotstone Yoga強調並不會進行硬性推銷。 另外Hotstone Yoga的課程也十分多元化，務求塑身旅程絕不單一沉悶。既有瑜伽、空中瑜伽、TRX、跳舞等熱門運動，也有一些放鬆緊繃肌肉或強化特定肌群的課程種類，如Oov、Circuit Training循環式訓練、伸展拉筋、滾筒鬆筋膜拉筋等，讓大家針對個人所需選擇心水課程。在聘請導師方面，Hotstone Yoga有着嚴謹準則。每位導師皆持有合資格證書及擁有豐富教學經驗，確保貼心照顧每一位學生，針對性糾正動作和問題，保證運動帶來理想成效。