House730結合科技及平台優勢助您輕鬆搵樓

「搵樓，House730幫到你！無論係特色村屋，或者私人屋苑，定係多用途嘅工商廈，呢度都一定搵到！」看似簡單的宣傳口號，原來一直是House730團隊堅持對用戶的承諾。House730首席執行官盧覺威Ricky乘著「網上搵樓」熱潮，創立House730連結地區代理和業主網絡，協助準買家、準租客盡快找到屬於自己的安樂窩。對於House730再度蟬聯「至尊網上搵樓平台」大獎，他要答謝公眾和評審的支持，又指即使近期樓市趨靜，更應趁機改善平台，優化功能與服務。
House730解決搵樓之苦
House730首席執行官Ricky坦言，「搵到一間啱心水的樓房，無論是租住還是置業投資，均要考慮許多因素，包括：價錢、單位面積、間隔裝修、環境配套、整體屋苑價格走勢，以至個別單位成交紀錄等等。」然而市場上樓盤資訊不集中、不清晰或是不及時更新，往往令樓宇買賣與租賃過程變得複雜，導致買賣雙方費時失事，實在不易掌握！故此4年前Ricky成立的House730，團隊初心就是要幫大家輕鬆搵樓。
2019年House730正式誕生，其願景是「打造一個切合時代需要，為每個香港人都會使用的搵樓平台」。在短短不足5年時間，House730已迅速發展成為新一代網上搵樓平台的品牌，Ricky指這實在多得「網上搵樓」這個大趨勢！如今大眾搵樓會先瀏覽搵樓平台的習慣，變得十分普遍，而過往幾年疫情更加速該習慣的轉變。
市價筍盤House730應有盡有
House730在業內成功建立信譽和口碑，Ricky表示感謝業界的支持及信任，得以能夠發揮平台優勢，成功匯聚全港不同來源的樓盤，而且涵蓋不同物業，包括：私人屋苑、村屋、居屋、唐樓、洋房、單棟大廈、工商舖和車位等等，成為全港至全面的搵樓平台，供用戶可以一站式找到所需心水樓盤。「最近，參考市場上住宅成交數據，很多都有在我們平台放盤；有數百個屋苑，比例更達100%。」他續指於House730搵樓，用戶便可安心把握每個市場提供的機會。市價筍盤，House730應有盡有！
House730一方面集齊市場上可供選擇的樓盤，另一方面抓緊科技發展大趨勢，推出有助用戶有效搵樓的服務及工具，方便輕鬆搜尋。例如全港首創AI裝修效果、VR睇樓、航拍樓盤、新盤懶人包、屋苑專頁及樓價走勢、個別單位成交資料等等。Ricky反映，「早前颱風襲港，我們平台的瀏覽量即大增逾50%，能夠幫助市民安坐家中搵樓，團隊都十分興奮和自豪，亦相信我們的服務是深受市民肯定和歡迎。」
House730 齊心就事成
疫情退散，但環球市場經濟和政治等仍然存在不明朗因素，加上息口高企，近期樓市亦變得淡靜，香港整體經濟尚未復元。然而Ricky認為危中有機，表示House730團隊堅持做好自己，趁勢積極完善整個平台，務求每個頁面及功能都好用合用，又優化各項服務及加強資訊內容。「例如最近我們觀察到愈來愈多市民考慮由買賣物業轉為租賃，我們就因應市場需要，於社交平台發布許多切合新一代觀看的短片，以『輕鬆、有趣、專業』的手法，將物業資訊和冷知識帶給用戶，協助他們做足準備，方便日後物業交易之用。」
貴為初創公司的House730，Ricky稱企業文化有別於一般傳統公司。「例如舉辦town hall meeting，讓同事不分上下和部門，對公司發展坦誠溝通，出謀獻策。」House730還推行彈性工作模式、持續進修贊助計劃、舒適工作環境等，有助凝聚團隊，留住人才。
放眼未來，House730會抓緊科技趨勢，特別是人工智能及大數據方面的應用，因應市場推出更多適切用戶需要的服務和相關資訊及分析，幫大家輕輕鬆鬆搵到心水樓盤。