House730結合科技及平台優勢助您輕鬆搵樓

「搵樓，House730幫到你！無論係特色村屋，或者私人屋苑，定係多用途嘅工商廈，呢度都一定搵到！」看似簡單的宣傳口號，原來一直是House730團隊堅持對用戶的承諾。House730首席執行官盧覺威Ricky乘著「網上搵樓」熱潮，創立House730連結地區代理和業主網絡，協助準買家、準租客盡快找到屬於自己的安樂窩。對於House730再度蟬聯「至尊網上搵樓平台」大獎，他要答謝公眾和評審的支持，又指即使近期樓市趨靜，更應趁機改善平台，優化功能與服務。

House730解決搵樓之苦

House730首席執行官Ricky坦言，「搵到一間啱心水的樓房，無論是租住還是置業投資，均要考慮許多因素，包括：價錢、單位面積、間隔裝修、環境配套、整體屋苑價格走勢，以至個別單位成交紀錄等等。」然而市場上樓盤資訊不集中、不清晰或是不及時更新，往往令樓宇買賣與租賃過程變得複雜，導致買賣雙方費時失事，實在不易掌握！故此4年前Ricky成立的House730，團隊初心就是要幫大家輕鬆搵樓。

2019年House730正式誕生，其願景是「打造一個切合時代需要，為每個香港人都會使用的搵樓平台」。在短短不足5年時間，House730已迅速發展成為新一代網上搵樓平台的品牌，Ricky指這實在多得「網上搵樓」這個大趨勢！如今大眾搵樓會先瀏覽搵樓平台的習慣，變得十分普遍，而過往幾年疫情更加速該習慣的轉變。