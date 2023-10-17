熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:37
日報

House730結合科技及平台優勢助您輕鬆搵樓

分享：
真生活至尊品牌大獎 House730 真生活至尊品牌大獎 House730 真生活至尊品牌大獎 House730

「搵樓，House730幫到你！無論係特色村屋，或者私人屋苑，定係多用途嘅工商廈，呢度都一定搵到！」看似簡單的宣傳口號，原來一直是House730團隊堅持對用戶的承諾。House730首席執行官盧覺威Ricky乘著「網上搵樓」熱潮，創立House730連結地區代理和業主網絡，協助準買家、準租客盡快找到屬於自己的安樂窩。對於House730再度蟬聯「至尊網上搵樓平台」大獎，他要答謝公眾和評審的支持，又指即使近期樓市趨靜，更應趁機改善平台，優化功能與服務。

House730解決搵樓之苦

House730首席執行官Ricky坦言，「搵到一間啱心水的樓房，無論是租住還是置業投資，均要考慮許多因素，包括：價錢、單位面積、間隔裝修、環境配套、整體屋苑價格走勢，以至個別單位成交紀錄等等。」然而市場上樓盤資訊不集中、不清晰或是不及時更新，往往令樓宇買賣與租賃過程變得複雜，導致買賣雙方費時失事，實在不易掌握！故此4年前Ricky成立的House730，團隊初心就是要幫大家輕鬆搵樓。

2019年House730正式誕生，其願景是「打造一個切合時代需要，為每個香港人都會使用的搵樓平台」。在短短不足5年時間，House730已迅速發展成為新一代網上搵樓平台的品牌，Ricky指這實在多得「網上搵樓」這個大趨勢！如今大眾搵樓會先瀏覽搵樓平台的習慣，變得十分普遍，而過往幾年疫情更加速該習慣的轉變。

真生活至尊品牌大獎 House730 真生活至尊品牌大獎 House730 真生活至尊品牌大獎 House730

市價筍盤House730應有盡有

House730在業內成功建立信譽和口碑，Ricky表示感謝業界的支持及信任，得以能夠發揮平台優勢，成功匯聚全港不同來源的樓盤，而且涵蓋不同物業，包括：私人屋苑、村屋、居屋、唐樓、洋房、單棟大廈、工商舖和車位等等，成為全港至全面的搵樓平台，供用戶可以一站式找到所需心水樓盤。「最近，參考市場上住宅成交數據，很多都有在我們平台放盤；有數百個屋苑，比例更達100%。」他續指於House730搵樓，用戶便可安心把握每個市場提供的機會。市價筍盤，House730應有盡有！

House730一方面集齊市場上可供選擇的樓盤，另一方面抓緊科技發展大趨勢，推出有助用戶有效搵樓的服務及工具，方便輕鬆搜尋。例如全港首創AI裝修效果、VR睇樓、航拍樓盤、新盤懶人包、屋苑專頁及樓價走勢、個別單位成交資料等等。Ricky反映，「早前颱風襲港，我們平台的瀏覽量即大增逾50%，能夠幫助市民安坐家中搵樓，團隊都十分興奮和自豪，亦相信我們的服務是深受市民肯定和歡迎。」

House730 齊心就事成

疫情退散，但環球市場經濟和政治等仍然存在不明朗因素，加上息口高企，近期樓市亦變得淡靜，香港整體經濟尚未復元。然而Ricky認為危中有機，表示House730團隊堅持做好自己，趁勢積極完善整個平台，務求每個頁面及功能都好用合用，又優化各項服務及加強資訊內容。「例如最近我們觀察到愈來愈多市民考慮由買賣物業轉為租賃，我們就因應市場需要，於社交平台發布許多切合新一代觀看的短片，以『輕鬆、有趣、專業』的手法，將物業資訊和冷知識帶給用戶，協助他們做足準備，方便日後物業交易之用。」

貴為初創公司的House730，Ricky稱企業文化有別於一般傳統公司。「例如舉辦town hall meeting，讓同事不分上下和部門，對公司發展坦誠溝通，出謀獻策。」House730還推行彈性工作模式、持續進修贊助計劃、舒適工作環境等，有助凝聚團隊，留住人才。

放眼未來，House730會抓緊科技趨勢，特別是人工智能及大數據方面的應用，因應市場推出更多適切用戶需要的服務和相關資訊及分析，幫大家輕輕鬆鬆搵到心水樓盤。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受