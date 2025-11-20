House730：Respect客戶 揾樓選擇 慢慢揀慢慢睇｜至尊網上搵樓平台｜真．生活至尊品牌大獎2025

在香港這個快節奏的城市，揾樓從來不是簡單的事。無論租樓還是買樓，總有無數「專家」意見湧現——阿媽對地點有要求，阿爸對價錢有意見，朋友分享經驗，網上更充斥各種言論。智能揾樓平台House730今年推出了大型品牌活動，主題是「揾樓需要Respect！」市場推廣經理梁子維解釋背後構思：「人哋畀嘅係意見，自己想點先係準則。」該活動成功助House730在同業突圍，強化品牌形象。

今年，House730邀請香港人氣男演員林峯及新晉創作歌手吳林峰，參演品牌系列廣告。廣告捕捉4個貼近生活故事：選擇新樓或舊樓、與伴侶同居考慮、搬遷偏遠但合適地區、尋找符合個人興趣社區等。故事展現兩人兄弟情誼，象徵尊重與理解，每個結尾均以「House730支持你揾啱自己」作結，強調滿足多元化需求。梁子維表示，揾樓如此大事，應該最重視自己心底的要求。「House730 Respect所有揾樓需求，尊重每位用戶的選擇，提供一個自由、安心的揾樓空間，讓每人根據自己步伐慢慢揀、慢慢睇。」

創新功能 客戶足不出戶都可以睇盤

這也是House730的核心價值，從多個範疇的創新與卓越服務客戶。首先，產品創新領先，無論首次租樓、置業還是資深用戶，平台提供清晰分類、實時更新的樓盤資訊，包括屋苑資料、平均呎價、樓價走勢、成交紀錄及樓市數據。一手新盤專頁整合發展商資料、樓盤地址、預計入伙日期、單位座數、實用面積、樓面圖則、校網及車位等詳盡資訊，並附價單、付款計劃、銷售情況及代理聯絡方式，助用戶明智決策。

智能工具更是亮點，香港人生活忙碌，House730推出VR網上睇樓及航拍VR，讓用戶隨時透過電腦或手機瀏覽單位間隔及附近環境。全港首創的AI裝修模擬功能，支持日式、中式、北歐、現代等多種風格，預覽單位裝修效果，助置業前周詳考慮。此外，平台持續更新地產新聞、新盤動向、成交數據，每周製作新盤懶人包，讓用戶成為精明買家或租客。這些優勢，加上良好營運流程及洞悉市場機會，確保House730持續發展並取得驕人業績。