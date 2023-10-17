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真生活至尊品牌大獎
2023-10-17 04:30:29
日報

Klook喜迎成立9周年 締造更多嶄新玩樂體驗

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真生活至尊品牌大獎 Klook

•Klook香港及澳門區總經理岑皓祺(左一)。

當社會回復正軌，經濟逐漸復甦時，大眾更願意花費「報復式旅遊」，旅遊業率先受惠自不待言。作為一站式網上旅遊體驗平台，Klook擁有龐大且穩定的客戶流量，並透過本地玩樂體驗及海外旅遊雙業務引擎均衡發展。Klook香港及澳門區總經理岑皓祺Kenny表示，適逢Klook成立9周年，除了提供連串慶祝禮遇活動外，「我們更會持續與合作夥伴，為市民締造更多嶄新玩樂體驗。」

平台獨家體驗 率先探索《魔雪奇緣》世界

為慶祝Klook成立9周年，同時適逢年末旅遊旺季即將來臨，Klook推出了有史以來最盛大的周年慶祝活動，送出總值逾900萬美元禮遇。Kenny認為旅遊體驗已成為新世代旅遊者夢寐以求的「新資產」。「最近一項特別針對來自亞太地區12個國家或地區旅遊者的研究顯示，85%的千禧世代和Z世代均願意投資金錢與時間，以獲得獨一無二的旅遊體驗。由此可見新世代已逐步視旅遊體驗為外遊首要目的。」為了讓用戶能夠獲得最新及一站式的玩樂體驗，早前Klook與香港迪士尼樂園合作，成為香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》世界開幕時在菲律賓、泰國及新加坡的指定預訂平台，共同慶祝全球首個及最大型的主題園區，於11月20日隆重開幕。基於是次合作，Klook用戶將能率先入園，而旅客特別一日門票和體驗套票亦已於9月初於Klook平台獨家發售。

真生活至尊品牌大獎 Klook

•為慶祝Klook成立9周年，「Klook 9歲生日祭」送出總值逾900萬美元禮遇。

體驗式旅遊成主流

有感大眾的旅遊模式出現轉變，Kenny表示，「疫情過後我們見證到旅客於計劃行程時更著重體驗式旅遊，並期待發掘更多嶄新玩樂體驗。因此很高興這次能夠與香港迪士尼樂園合作，並共同慶祝全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區開幕，同時讓Klook能為旅客提供先睹為快的入園體驗，率先探索魔雪奇緣世界這個非凡之旅。」隨著本港旅遊業迎來復甦浪潮，訪港旅客人次亦見上升。根據Klook平台數據，第二季度海外用戶預訂本港活動量按季增長近九成，景點及樂園門票亦是最受旅客歡迎的商品種類。

「香港迪士尼樂園門票更是一直長居榜首，是旅客最熱門之選。期待是次合作將會吸引更多旅客來港玩樂，進一步帶動本地經濟及促進入境旅遊復甦。」Kenny續說。

針對即將來臨的紅葉季節，他指Klook早已摩拳擦掌陸續推出連串體驗禮遇，包括聯乘指定信用卡推出外遊簽賬優惠；亦會在平台提供實用資訊，讓各位在外遊享受歡樂的同時，可以捉緊每一個難忘時刻。
 

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