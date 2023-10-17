NeoYouth美康萊 NMN15000+12000Ex精益求精 盼親民價產品惠及更多人 由內而外散發自然健康美

近年NMN保健品迅速崛起，市場競爭愈趨激烈。當中日本NeoYouth美康萊一直秉持「精益求精」的經營理念，其皇牌產品NMN15000+12000Ex五重逆齡新配方由原材料，到製作過程及食品安全等每個環節也一貫嚴謹要求。高品質產品繼續累積良好口碑，成功在市場上站穩一席位，更於本年度再次蟬聯「真生活至尊NMN大獎」。 品牌理念純粹 盼研發精而簡的保健品助都市人管理健康 不少女士也十分貪靚，日本NeoYouth美康萊創辦人陳嘉莉Sara亦然。原從事金融行業的Sara一直對美有一份追求，因此於5年前毅然轉行創業，由成為瑞士三個得獎護膚品牌亞洲總代理開始，做自己喜歡的事，完成夢想。「當時隨著年紀漸長，作為在職母親既要照顧家庭，又要兼顧繁重事業，慢慢發覺力不從心，從而開始鑽研『養生』領域，並發掘到NMN這個逆齡秘訣。」美康萊品牌理念非常純粹，就是希望研發的保健品為簡單且有效，讓都市人從繁忙之中透過觸手可及的方法，改善身體機能，由內而外散發出自然健康美。Sara笑言，她寓工作於娛樂，自然從來不會有「Monday Blue」，整個團隊對工作樂此不疲，經常交流意見，更有動力事事力臻完美。



NMN實證有效提升NAD+對抗衰老 額外四重專利成分效果更顯著 雖然NMN成為近年坊間大力追捧的逆齡保健品，但Sara強調重中之重是必須教育大眾NMN相關的知識。Sara解釋NMN為諾加因子NAD+的直接前體，而人體內的NAD+水平會隨年齡增長持續下降，當此「細胞發電機」開始缺電便會導致免疫力下降、身體機能退化等問題。然而單靠日常飲食並無法吸收足夠NMN，因此便有需要服用NMN補充品，以有效提升體內NAD+水平。NMN已獲美國哈佛大學、美國華盛頓大學等機構認可有效提升NAD+對抗衰老。 美康萊旗下皇牌產品NMN15000+12000Ex有著明確優勢，除了日本製高純度100%NMN，還強調四重逆齡配方。Sara指這些經嚴選的成分不但對皮膚好，對身體機能亦有莫大裨益。如白藜蘆醇強效抗氧化，提升額外5倍NAD+吸收效能，抑制黑色素形成等；專利透明質酸鈉鎖住身體水分，經臨床認證6至8星期減淡皺紋；海洋膠原蛋白肽撐起肌膚有彈力，有助強化骨骼等；Q10輔酶增強免疫力及記憶力，改善疲勞及失眠。相比其他品牌，產品大多成分的分子極細，更容易被人體吸收，效果更顯著。