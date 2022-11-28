中銀香港 致力打造最佳跨境金融體驗

粵港澳大灣區圍繞香港與內地協同發展、互惠互利，香港將加快融入國家發展大局，發揮國際金融中心的獨特優勢。為此，中銀香港透過「中銀跨境服務易 樂享灣區如此易」大灣區綜合金融服務，其中包括「開戶易」、「理財通」及「置業易」等一系列特色產品服務，為北上香港客戶解決開戶、理財、支付、置業以及保障等方面的需求，成為大灣區跨境金融服務的客戶首選銀行。

大灣區「開戶易」服務提供足不出港的見證開戶服務，為香港市民提供見證開立內地中國銀行賬戶的服務，開戶後客戶在香港綁定內地主流手機電子支付應用程式後，於內地消費、乘出租車等，暢遊無阻，令香港居民可提前為內地出遊、消費做好準備。

「跨境理財通」資產多元配置

中銀香港作為首批推出「跨境理財通」服務的香港銀行之一。自服務推出至今，「中銀跨境理財通」業務持續處於市場領先地位。目前，合資格「北向通」理財產品近100隻、合資格「南向通」投資產品超過140 隻，充分滿足客戶的環球資產配置及人民幣投資需求。

便利措施協助客戶 解決跨境賬戶事宜

因應部分香港客戶在疫情下未能親身前往內地分行處理賬戶事宜，中銀香港攜手內地中國銀行推出一系列便利優化措施，協助香港客戶遙距更新資料及重啟內地賬戶。透過中銀香港提供的見證服務，以及內地中國銀行深圳分行的電子平台，客戶可以足不出港完成回鄉證更新。

放眼未來，中銀香港將進一步推進大灣區互聯互通的建設進程，致力為客戶提供全面、專業及優質的跨境銀行服務，為跨境理財帶來新的動力。