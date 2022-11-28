天龍牌專注做好罐頭食品 疫下開拓零售新思維 從源頭監控致力為市民提供優質味美的食品

疫情下飲食業生意蕭條，身為食材供應商的天龍牌亦受到影響。天龍牌服務香港超過30年，專注經營罐頭食品生產及批發。除了經批發商和合作夥伴供貨到各個連鎖餐飲、酒店、酒樓、茶餐廳等食肆外，於各大連鎖超級市場及零售店亦可以看到天龍牌的身影。天龍牌致力把業務拓展至全香港、全亞洲乃至全世界，務求將安全味美的食材供應至各地區，一直秉持誠信、創新、務實的經營理念，並於今年度榮獲「至尊罐頭食品」大獎。

身為食物生產及供應商，天龍牌每年亦有捐贈不少食物予老人院、社福機構、非牟利機構等，同時亦有積極支持大型餐飲連鎖的公益活動，捐贈產品或以低於市場的優惠價供應貨品，提供食物予長者和基層市民，在回饋社會方面不遺餘力。

新億食品有限公司創立於1990年，一直竭誠為餐飲業界提供優質健康的食品。旗下天龍牌自設廠房及生產線，做好源頭管理，在產品品質上嚴密把關。自設廠房的優勢除了能有效監控品質外，還可根據客戶的要求靈活改變產品規格、大小和包裝等，以滿足不同客戶的需要，減低客戶的損耗和成本。良好的配套設備亦成為企業發展不可或缺的一環，天龍牌擁有十萬呎倉庫，足以貯存充足貨量供應至全港九新界。同時擁有自家貨車車隊，能有效管理運輸質素，確保車期充足且準時到達。天龍牌致力為員工提供良好的工作環境及待遇，秉持「以客人利益為本」的核心價值，打造一個健康、有目標的工作氛圍。這些優勢亦有助天龍牌在行業站穩腳步。

在疫情下迅速應變

加強零售生意創新機

疫情肆虐令食肆生意大受打擊，而天龍牌亦未能倖免。新億食品有限公司業務發展部副總經理胡超文表示，慶幸品牌早在8至10年前開始零售生意，將大罐裝轉為小罐裝，並於各大連鎖超級市場及零售店上架，經過多年打拼，天龍牌成功在零售罐頭市場佔有一定份額。

另外，胡超文亦觀察到市場的轉變，「以前顧客傾向外出購買心頭好，現時很多人已轉為網上購物，我們的客戶除了實體店外，網上商店的客戶亦有所增長。」胡超文補充指，消費者的購物習慣亦由量變質，「以前的人傾向重量，要大份抵食，但現時則更注重健康與品質。」天龍牌根據消費者的需求變化和客戶要求，靈活調整產品，同時引入新產品以滿足市場所需。

天龍牌在疫情下迅速應變，並配合企業優勢，汰弱留強。胡超文坦言有危便有機，例如酒樓酒店生意因疫情受挫，令某類產品的銷量有所下降，但有賴零售貨品拉上補下。「疫情令市民多了回家吃飯，但不是每個家庭都會煮飯，而且都市人生活忙碌，大多希望即開即食，因此即食類產品的銷量在這段時期亦有所增長。」如火腿豬肉罐頭、即飲湯包、即食粥品等都成為近年的熱銷產品。

對於未來計劃，胡超文透露了三大亮點。第一，品牌將加固與現有客戶的關係，針對客戶需求提供點對點服務。第二，將向現有客戶推廣原有產品以外的新產品，如歐洲貨，現時天龍牌以內地及東南亞貨源為主，未來將會開發更多外國貨源，推出更多元化的商品以供顧客選擇。第三，企業將計劃加建凍倉貯存急凍食品，如急凍鮑魚、急凍帶子等海產類，以加強急凍食品的銷售。對於網上平台的拓展，胡超文表示他們傾向以合作形式發展，並不會單打獨鬥，天龍牌亦將繼續把產品分銷予各大零售商或網購平台，做好自家產品。此外，品牌將致力開拓東南亞市場，胡超文認為，東南亞市場具發展潛力，除了加固本地市場外，海外市場亦會大力投資業務和資源作發展。