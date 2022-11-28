恒生Digital Banking 突破虛實界限 成就更多可能

當元宇宙的大門已為大家打開，恒生銀行亦致力結合創新和數碼科技，以提升客戶的服務體驗。於2022年初恒生推出全新形象大使，從二次元走進現實的「虛擬KOL Hazel」，助大家更了解數碼服務。此外，恒生於3月亦率先推出「手機入票服務」，備受客戶歡迎。其後於8月再推出「綠色收條」服務，為客戶提供更便利的服務外，亦與客戶攜手邁向更環保未來。

恒生是香港首間透過虛擬KOL擔任數碼銀行形象大使的銀行，藉此展現讓科技和創新突破生活界限，成就更多可能。這位虛擬KOL Hazel，是一個25歲的斜槓族，她奉行「all of the above」（AOTA）的生活哲學，與年輕一代互相呼應，嚮往獨立自主，熱衷追求刺激，而且熱愛探索及勇於嘗新，無時無刻準備好抓緊新機會。

無縫融合實體及數碼服務

恒生Digital Banking結合該行多元的廣泛服務渠道，透過線上線下無縫融合實體和數碼化的服務，讓客戶指掌之間就能享用流動理財服務、一目了然的概覽版面、深入的財務分析、利用線上預約個人化的諮詢服務。恒生了解客戶日新月異、不斷求變的生活態度，尤其聚焦於創新和邁步向前，以提供無縫的線上線下和面向未來新景象的銀行服務，讓客戶能夠如Hazel所選——AOTA。

於今年3月才推出的手機入票服務，讓客戶可透過恒生個人或商業Mobile App，全天候每日24小時隨時隨地享用支票存入服務，更省時方便，無需親身往分行入票。只需使用恒生Mobile App，選「手機入票服務」後再按指示拍攝支票正面和背面，再確認存入支票的相關細節和圖像，支票便會進入結算程序。服務更泛涵蓋了由恒生及滙豐賬戶開發的港元支票、銀行本票、個人化支票以及支付股息的支票。透過恒生銀行發出的港元支票同樣可以使用滙豐銀行的手機入票服務存入相關賬戶。無論任何時候都可以安坐家中以手機入票，自然更安全。