惠康以客為先 惠你做多步

惠康超級市場於1945年成立，現為本港最具規模及歷史最悠久的超級市場連鎖集團之一。自1964年起，惠康已成為DFI零售集團旗下品牌。惠康擁有約8,700名員工，超過280間分店，遍布香港每一個角落。惠康每月為超過1,600萬名顧客服務，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為先的服務承諾。
鮮級市場 提升購物體驗
惠康為香港人服務接近八十年，致力照顧顧客需要，是港人熟識的品牌。2021年推出全新概念「鮮」級市場Wellcome Fresh，讓顧客在「鮮」級市場可以選購乾貨之餘，亦能買到最新鮮的食材、蔬果及乳製品，是一個全方位的購物體驗。繼去年首間坐落於西環西寶城的Wellcome Fresh 矚目登場後，今年先後於寶林、上水及葵涌開設共三間Wellcome Fresh，讓更多顧客體驗惠康的全新鮮活概念。此外，惠康於2022年計劃為多間分店進行升級工程，提升顧客的購物體驗。
嚴選優鮮食材 滿足顧客追求
除了為多間分店進行升級工程，惠康更推出「鮮·惠你做多步」，嚴選優鮮食材，對食材進行全程檢測，務求讓顧客食得放心，並安排貨品每日以最快時間由產地上架，滿足顧客對新鮮的追求。
惠康致力照顧顧客所需，將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更優質的服務。有關惠康的資料，可瀏覽http://www.wellcome.com.hk。