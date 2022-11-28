惠康以客為先 惠你做多步

惠康超級市場於1945年成立，現為本港最具規模及歷史最悠久的超級市場連鎖集團之一。自1964年起，惠康已成為DFI零售集團旗下品牌。惠康擁有約8,700名員工，超過280間分店，遍布香港每一個角落。惠康每月為超過1,600萬名顧客服務，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為先的服務承諾。



鮮級市場 提升購物體驗 惠康為香港人服務接近八十年，致力照顧顧客需要，是港人熟識的品牌。2021年推出全新概念「鮮」級市場Wellcome Fresh，讓顧客在「鮮」級市場可以選購乾貨之餘，亦能買到最新鮮的食材、蔬果及乳製品，是一個全方位的購物體驗。繼去年首間坐落於西環西寶城的Wellcome Fresh 矚目登場後，今年先後於寶林、上水及葵涌開設共三間Wellcome Fresh，讓更多顧客體驗惠康的全新鮮活概念。此外，惠康於2022年計劃為多間分店進行升級工程，提升顧客的購物體驗。