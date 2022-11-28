日本NeoYouth美康萊NMN15000五重逆齡專利配方 助身體內外重拾年輕 以靈活市場營銷策略穩定銷量 打響品牌知名度

人畢生都在尋找對抗衰老的方法，希望讓身體保持活力年輕。NeoYouth美康萊以科研為本，NMN再加額外四重權威專利成分，產品獲多重認證，並憑日本NeoYouth美康萊NMN15000榮獲「真生活至尊NMN大獎」，產品使用日本原料及日本製造，擁有五重權威專利配方，配方獨特，成功讓產品在NMN市場突圍而出。未來美康萊將致力提高品牌知名度，把更多健康資訊推廣給普羅大眾。



美康萊環球有限公司創辦人Sara Chan陳嘉莉表示，美康萊NMN能得獎有賴用心以五重配方做好產品，成功在NMN市場突圍而出。

年紀大導致NAD+下降

NMN有助對抗衰老徵狀 NeoYouth美康萊的成立源於創辦人Sara Chan陳嘉莉對美的追求，Sara早年取得瑞士品牌護膚品的香港代理權，打算一心做好護膚品，但隨着年齡漸長，她有感身體大不如前。Sara解釋指，身體內的諾加因子NAD+會隨着年紀漸長而持續下降，諾加因子是幫助身體製造健康細胞的分子，NAD+下降導致身體內外出現衰老跡象，如脫髮、睡眠質素差、皮膚鬆弛、出現皺紋等，於是她開始尋找「養生之道」，希望阻止身體衰老現象，直到發現NMN這個科研產品。 NMN是NAD+的前體物質，是人體與生俱來自然生成的物質，存在於母乳、不同水果、蔬菜、海鮮及動物之中。可是NMN在這些食物中的含量微乎其微，一般人無法單靠日常膳食攝取，因此便需要靠NMN補充劑得到有效補充。研究證實，長期服用NMN補充劑可提高體內NAD+水平，有效對抗衰老，重拾活力。有些人或會擔心長期服用會有副作用，但Sara補充指，經外國研究證實，NMN有效對抗衰老徵狀而沒有不良影響，因此市民可以安心食用。

額外四重專利成分

每天1至2粒讓身體回復青春 香港人生活忙碌，未必有時間一天服用十多粒營養補充品。Sara表示，有大學研究指出，其實只要服用1至2粒NMN，再配合均衡飲食和適量運動，就能有效重拾內在健康以及外在青春。 NeoYouth美康萊NMN15000擁有真實用家評價，獲美國哈佛大學、美國華盛頓大學等機構認可和支持，Sara亦有親身試用，持續食用至今一年多，她認為效果相當顯著。「因為要照顧三個小朋友很累，以前到了晚上已經沒有精神，但現在熬夜晚一點睡都沒問題。」她認為護膚品局限於外在，但要讓身體真正獲得健康氣息，由內而外散發自然美，就必須靠身體內部調節。「我們產品有額外四重專利成分，包括白藜蘆醇、專利透明質酸納、海洋膠原蛋白肽及Q10，所選成分對內外皆有裨益，成分間互相緊扣且產生協同效應。我們主張修復身體內部衰老細胞，由內而外讓身體重拾年輕」。

創辦人Sara Chan陳嘉莉經常身體力行，親自在不同平台推廣健康資訊，務求把更多健康知識推廣給普羅大眾。

捕捉市場機遇

透過有效的市場營銷策略打響知名度 美容行業向來競爭激烈，但美康萊看準時機，得知疫情下人們留在家中的時間變長，於是便找來多位網紅於網上平台推銷帶貨，成績相當不俗。Sara表示，用網紅推廣的好處是能在短時間內達到高散播量，當時品牌新加入市場，即使榮獲多項大獎，但仍然欠缺知名度，在網絡平台的宣傳下，品牌快速打入大眾市場，她笑言美康萊擁有全港最頂尖的銷售團隊，即使面對疫情等不明朗因素衝擊，仍然能維持穩定的銷量。 美康萊一直專注做好NMN，首次推出便獲得很好的反饋。除了透過網紅宣傳，美康萊還找來星級代言人滕麗名合作拍攝廣告，並將在聖誕節、新年、情人節等檔期推出。身為代言人的滕麗名早已是美康萊的擁躉，所以對產品功效瞭如指掌，「NeoYouth真的找對人，我一直都對健康產品很有研究，尤其是關於抗疫、抗衰老的產品。以前我甚麼補充品都會嘗試，不過自從遇到這個品牌的NMN，日本研發及日本原材料，加上五重專利認證，成為我最幫得手的『好閨蜜』，連皺紋都同我講拜拜，其他補充品都打入冷宮！」展望未來，美康萊將繼續與不同的零售商合作，增加分銷渠道。Sara表示，美康萊將計劃聯同日本團隊，以多重專利配方研發升級版NMN，如專為長者而設的關節配方，針對不同年齡層顧客，滿足他們的健康需要。