滙豐全力助中小企業增強實力

PayMe for Business助中小企接觸逾280萬PayMe個人用戶,把握商機。

滙豐作為香港中小企的主要銀行,一直積極投資於金融科技創新。旗下的PayMe,獲選成為消費券計劃支付工具,更推出一系列費用豁免及回贈,簡化開立戶口流程,務求更多小型零售商戶可以透過PayMe for Business,接觸逾280萬PayMe個人用戶,把握消費券計劃商機。商用版PayMe for Business推出短短三年,憑藉簡單易用的特點,廣受香港初創及小型商戶採用。滙豐商業網上理財客戶登入後,可直接啟用PayMe for Business,過程約15分鐘,隨即可透過PayCode或PayLink收款。

香港作為國際金融中心,是連接大灣區城市與全球市場的重要樞紐,香港經濟發展亦與大灣區息息相關。大灣區的經濟潛力,將為更多不同行業及規模的公司帶來機會。透過滙豐在大灣區的完善網絡及專業團隊,以及創新商業理財方案,可以全面支持客戶於區內的業務需要,並協助中小企推廣業務。