滙豐全力助中小企業增強實力

中小企近年改變營運模式，如員工在家工作、進行網上銷售等。榮獲「至尊中小企營商伙伴銀行」的滙豐一直投資於數碼化，透過全天候服務渠道及數碼平台，令中小企就算足不出戶，亦可隨時隨地管理公司財務，以及日常工作流程，包括開立商業賬戶、進行支付、跟進款項狀況、進行外幣交易，以至管理薪資等。



滙豐加大了實時遙距支援，今年初便調配更多人手處理「在線通訊」(Live Chat)，這個24小時即時通訊平台，實時解答客戶於網頁、流動應用程式及網上理財的查詢。於推出後的數星期內，滙豐透過平台所處理的客戶查詢，增加超過七成。滙豐更加靈活變陣，針對客戶遙距理財需要，推出不同簡便快捷的數碼功能，就例如手機入票服務，客戶只需透過滙豐的Business Express 流動應用程式，就可以隨時隨地存入支票。 在疫情下，不少公司負責人未能前往分行遞交表格，公司部分董事因通關問題未能及時回港，難以簽署所有文件。因此，滙豐為多種產品加入電子簽名服務等，以及新增支付通知，當客戶的付款需要補充資料時，會於客戶自選渠道，例如電話短訊或微信等，收到實時通知，提醒客戶盡快提交所需細節，避免付款延誤。滙豐亦推出「網上更新公司資料服務」，客戶直接通過商務「網上理財」，便可更新公司戶口資料。該行亦將45種企業客戶常用基本銀行服務表格數碼化，為中小企客戶提供更多便利。

PayMe for Business助中小企接觸逾280萬PayMe個人用戶，把握商機。

滙豐作為香港中小企的主要銀行，一直積極投資於金融科技創新。旗下的PayMe，獲選成為消費券計劃支付工具，更推出一系列費用豁免及回贈，簡化開立戶口流程，務求更多小型零售商戶可以透過PayMe for Business，接觸逾280萬PayMe個人用戶，把握消費券計劃商機。商用版PayMe for Business推出短短三年，憑藉簡單易用的特點，廣受香港初創及小型商戶採用。滙豐商業網上理財客戶登入後，可直接啟用PayMe for Business，過程約15分鐘，隨即可透過PayCode或PayLink收款。 香港作為國際金融中心，是連接大灣區城市與全球市場的重要樞紐，香港經濟發展亦與大灣區息息相關。大灣區的經濟潛力，將為更多不同行業及規模的公司帶來機會。透過滙豐在大灣區的完善網絡及專業團隊，以及創新商業理財方案，可以全面支持客戶於區內的業務需要，並協助中小企推廣業務。