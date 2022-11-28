營豐海南雞專門店堅持重現80年代鮮雞味 積極拓展品牌 將佳餚美食平民化

1980年代的元朗雞地是專門養飼雞隻及買賣家禽的地方，而作為一個土生土長的元朗人，營豐海南雞專門店營運總監邢文俊，對於這個地方自然不陌生。加上其家族經營農場生意，在深洲自設農場，每日都會批發雞隻來港；家族從他這一代開始更會拜師學廚。憑藉這些先天優勢，邢文俊與拍檔於2018年就成立了營豐海南雞專門店，決心將80年代的鮮雞味再次呈現出來。短短4年間，營豐海南雞專門店以驚人速度，在港九新界先後開設10間門市，未來亦計劃擴展業務至堂食及凍肉批發零售，務求將佳餚美食繼續平民化，是次能夠在芸芸海南雞品牌中脫穎而出，絕對實至名歸。

邢文俊指，目前門市使用的雞隻均來自家農場，能夠從貨源開始監控品質。「招牌海南雞」選用肉厚嫩滑的清遠麻雞製作，門市更特設脫骨服務，讓食客可以更好地品嚐到「啖啖肉」的海南雞。另一招牌菜「海南走地文昌雞」，則選用純天然放養、無額外餵飼的走地文昌雞製作，同樣雞味香濃有嚼勁。邢文俊亦提到，公司非常重視食客的服務體驗，每位門市員工入職前需要先經過嚴格培訓，並需要依照公司指引：「舉例，我會將自己的斬雞手法傳授予每間分店的師傅，並要求他們每一款砧板只可斬同一款雞及每次都斬同等份量。」

營豐海南雞專門店的「招牌海南雞」選用肉厚嫩滑的清遠麻雞製作，而另一招牌菜「海南走地文昌雞」，則選用純天然放養、無額外餵飼的走地文昌雞製作。

因應市況推出時令產品 加推優惠與港人共度時艱

營豐海南雞專門店雖然以招牌海南雞專美，但仍會緊貼市況、與時並進，推出多款新產品，如因應疫情特別推出湯水系列，當中的冬蟲夏草虎乳靈芝烏雞湯，就有助食客紓緩長新冠。另外，營豐海南雞亦會因應季節推出時令產品，如踏入冬季，天氣開始轉冷，將會推出應節羊腩煲、麻辣雞煲等。

面對疫情持續，香港餐飲市場萎縮，邢文俊坦言營豐海南雞在市場上定位中上，公司除了不斷提升產品品質，留住食客外，在疫情期間亦不時推出優惠，與港人共度時艱，包括今年3月至4月，香港正歷經第五波疫情時，營豐海南雞為答謝前線醫護人員，推行為期兩個月的醫護月，為前線醫護人員提供全單半價優惠。優惠推出後反應極之熱烈，所有分店人龍不絕，優惠總共被使用超過7,400次，總優惠金額更接近80萬港元。