百佳Chill級市場 線上線下滿足港人需要

於1972年創立的百佳超級市場，今年剛步入50周年。作為業界龍頭，百佳一直努力實踐「食得更好，活得更美好」的理念，50年來每日風雨不改，即使在疫情下仍用心於全球搜羅港人最愛，推動數碼轉型，致力帶領O+O線下線上生活Chill流體驗，讓顧客可隨時在舒適自在的環境Chill住輕鬆購物。百佳同時透過前線同事及社交平台聆聽顧客的真正需要，成為港人心目中的No.1 Chill級市場，並因此榮獲真生活至尊網上超市大獎。

加大投資 優化電商業務

百佳不斷加速數碼轉型，結合龐大店舖網絡及大數據分析，引進最先進的零售科技，帶動年輕一代消費，包括領先市場推出自助付款處、電子價錢牌、智能抗疫機械人、網店及手機應用程式等。百佳亦有推出「店取易」服務，並與戶戶送合作，顧客可隨時隨地，一按即買，新鮮即送，最快30分鐘送貨上門，為顧客帶來更方便快捷的O+O購物體驗。百佳更即將開設「百佳電商物流中心」，預計可處理多3倍貨量，務求提升電商業務質素及效率。電商物流中心將會分兩期發展，面積合共30萬呎，其中第一期佔地12萬呎，將會在2023年1月正式啟用；第二期則預計於2024年尾啟用。

O+O平台捐贈食品 鼓勵行善回饋社區

百佳一直「Chill窩心」為關愛社會行多一步，與惜食堂惜食同行共十載，為弱勢社群送上溫暖飯餐，今年更與惜食堂合作推出全港超市首個食物智能捐贈項目「智賞捐」，現已於50間指定分店亮相，鼓勵市民於O+O平台捐贈乾貨食品。