至尊視光及聽覺護理品牌 眼鏡88 全方位照顧港人視聽健康

作為眼鏡零售連鎖店，眼鏡88近年不單設有專業護眼中心，為市民提供全面眼睛健康檢查，更在去年開設首間眼科醫療中心，由眼科專科醫生團隊負責，為客人提供診斷、藥物及手術治療。眼鏡88更是現時全港唯一提供聽力檢查及助聽器驗配的眼鏡零售公司，提供全方位視光及聽覺護理服務，憑專業及用心服務榮獲「至尊視光及聽覺護理品牌」大獎。



眼鏡88集團董事總經理鄭學玉指出，早於11年前眼鏡88已設立首間專業護眼中心。「很多市民忽略了全面眼睛檢查的重要性，成立專業護眼中心，一方面可提供全面眼睛檢查，另一方面教育市民定期全面眼睛檢查的重要性。」

設立眼科醫療中心 全方位關顧客人 眼鏡88眼科醫療中心成立目的，在於可即時為有眼疾急需專業眼科治療的客人安排專業診治的配套服務，客人無須四處奔走，既安心又有專人跟進；同時方便視光師日後在定期驗眼時跟進客戶的眼睛情況，保障眼睛健康更到位。除一般診斷及藥物治療，眼科醫療中心內還可進行簡單眼部手術，例如替客人以激光緊急修補視網膜，不用擔心因輪候時間長而令視力受損。 由於市民對眼科專科服務的需求大，為照顧不同地區市民的需要，眼鏡88於2022年10月在荃灣開了第二間眼科醫療中心，為西北區、葵青及九龍區的市民提供專業眼科診療服務。

舉辦護眼講座及視力普查 宣揚護眼訊息 眼鏡88亦很著重眼睛健康教育，於疫情前定期前往小學舉辦護眼講座及視覺普查，教小朋友保護眼睛。在疫情下小朋友有更多時間用電子產品上網課、溫習及娛樂等，更需要學習護眼知識。學童近視控制亦十分重要，一定要從教育著手，幫助小朋友養成良好的用眼習慣。當小朋友出現近視，就要採用適當的近視控制方案去延緩近視加深速度，減低日後因深近視增加患眼疾的風險。

引入聽覺護理服務 應對人口老化問題 眼鏡88是首間引入專業聽覺檢查及助聽器驗配的連鎖眼鏡店，因應人口老化日趨嚴重，眼鏡88於7年前開設聽覺護理中心，至今已有9家分店提供相關服務。鄭學玉並指新一代數碼助聽器可過濾雜音，按不同聽力損失作出調校，佩戴舒適度大大提升。有些甚至是充電款式，免去更換電池的煩惱，可以藍牙連接手機接聽電話。中心更提供一星期免費試戴服務，讓客人可以在不同生活環境下體驗助聽器的試用效果。他並期望將兼營視力及聽力護理的經營模式，引進東南亞及大灣區市場。